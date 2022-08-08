Компания «Бигам» постоянно расширяет спектр своих услуг, повышает качество своего обслуживания и стремится к взаимовыгодному сотрудничеству, обеспечивая своим клиентам максимальный комфорт и сопровождение на всех этапах работы с заказами.

Одним из таких сервисов является предоставление рассрочки на покупку инструмента и техники. Данная услуга позволяет получить товар сейчас, а заплатить за него потом.

ПОКУПКИ В РАССРОЧКУ С КАРТОЙ «ХАЛВА»

С 8 августа по 4 сентября 2022 года покупайте любые товары в БИГАМ в беспроцентную рассрочку до 24 месяцев!

Дисклеймер:

Акция "Школьная Халва”. Период Акции: c 08.08.22 по 04.09.22. Для участия зарегистрируйтесь в мобильном приложении «Халва-Совкомбанк» ("МП") в период Акции. Участникам предоставляется +14 мес. рассрочки на покупки заемными средствами по «Халве» в Магазинах-партнерах. При регистрации автоматически подключается подписка «Халва.Десятка» ("Подписка") с единым сроком рассрочки 10 мес. на все покупки в Магазинах-партнерах. Если базовый срок рассрочки в Магазине-партнере превышает 10 мес., то к покупке применяется базовый срок. Доп.срок рассрочки +14 мес. суммируется со сроком рассрочки по Подписке, максимальный срок не может превышать 24 мес. Подписка предоставляется бесплатно на 30 дней, если Подписка не была подключена ранее. По истечении 30 дней - 299 руб./мес.(199 руб. для карт «Социальная Халва»). Подписка автоматически ежемесячно продлевается. Акция действует только у клиентов с подключенной Подпиской. Отключение в любой момент в МП или через колл-центр по тел: 8-800-100-777-2. Информация о точных сроках, организаторе, правилах проведения Акции, количестве и условиях получения призов, список Магазинов-партнеров на halvacard.ru (раздел “Акции”). ПАО “Совкомбанк". Ген.лицензия ЦБ РФ №963 Подробности об Акции: https://halvacard.ru/shops/actions/24-mesyaca-rassrochki-na-tovary-dlya-shkoly