Весь товар интернет-магазина www.bigam.ru и сети центров инструмента и техники «Бигам» качественный и имеет необходимые сертификаты качества. Если по каким-либо причинам Вам не понравится товар, можете его вернуть без объяснения причин в течение 7 дней, если Вы его не использовали.

Интернет-магазин www.bigam.ru работает в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1

Сроки гарантии

Срок гарантии, определяется производителем и исчисляется с даты, установленной изготовителем.

Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных Сервисных центрах. Сервисный центр компании «Бигам» расположен по адресу г. Ярославль ул. Выставочная, д. 12. Подробнее о Сервисном центре можно узнать по этой ссылке.

Обмен и возврат товара

При получении товара прежде чем расписаться в акте приемки, обязательно убедитесь в отсутствии внешних дефектов и комплектности вашего заказа.

Претензии к внешнему виду товара в соответствии со ст. 458 и 459 ГК РФ вы можете предъявить только до передачи Вам товара продавцом.

При обнаружении скрытых дефектов в товаре, его обмен или возврат денежных средств Покупателю (на основании законодательства «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 ) осуществляется после проведения проверки качества Cервисного центра.

Подробные условия приемки, обмена и возврата товара указаны в разделе Правила приёмки и возврата.