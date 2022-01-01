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Складское оборудование

623 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить складское оборудование в городе Ярославль по цене от 30 до 32819 рублей. В наличии более 623 наименований. Складское оборудование можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Гидравлическая рохля для склада АС-2500, 2.5 т
32 819 ₽
Гидравлическая рохля для склада АС-2500, 2.5 т
Тележка для баллонов Трио-сервис 00000000932
7 690 ₽
Тележка для баллонов Трио-сервис 00000000932
Складская цепная таль HSZ E (1 т, 3 м)
4 790 ₽
Складская цепная таль HSZ E (1 т, 3 м)
Тележка для склада Трио-сервис 00000000934, 40 л
5 770 ₽
Тележка для склада Трио-сервис 00000000934, 40 л
Складская рычажная таль Magnus-Profi LD-1000 1т, 3 м
8 370 ₽
Складская рычажная таль Magnus-Profi LD-1000 1т, 3 м
Складская ручная таль Magnus-Profi LD-3000 (3 т, 3 м)
12 415 ₽
Складская ручная таль Magnus-Profi LD-3000 (3 т, 3 м)
Гидравлическая тележка для склада Tisel T25 760000101
41 620 ₽
Гидравлическая тележка для склада Tisel T25 760000101
Складская ручная таль Hitch CH100 3 т, 6 м
19 500 ₽
Складская ручная таль Hitch CH100 3 т, 6 м
Система хранения для склада DEKO 065-0805 (36 пластиковых ящиков)
1 740 ₽
Система хранения для склада DEKO 065-0805 (36 пластиковых ящиков)
Складская электрическая таль Denzel TF-500
11 099 ₽
Складская электрическая таль Denzel TF-500
Гидравлическая тележка для склада Eurolifter BF-25 г/п, 2500кг
13 175 ₽
Гидравлическая тележка для склада Eurolifter BF-25 г/п, 2500кг
Гидравлическая тележка для склада Pfaff Silverline 2500
12 325 ₽
Гидравлическая тележка для склада Pfaff Silverline 2500
Гидравлическая тележка для склада Pfaff Silverline HU25-115 TS
15 147 ₽
Гидравлическая тележка для склада Pfaff Silverline HU25-115 TS
Гидравлическая тележка для склада Otto Kurtbach OK 25
12 510 ₽
Гидравлическая тележка для склада Otto Kurtbach OK 25
Гидравлическая тележка для склада ОК 30-115
17 000 ₽
Гидравлическая тележка для склада ОК 30-115
Складская электрическая таль Jet WHR-18-200 JE 10700501
7 665 ₽
Складская электрическая таль Jet WHR-18-200 JE 10700501
Роликовая система для перемещения грузов по складу Lema LM XY-08
9 900 ₽
Роликовая система для перемещения грузов по складу Lema LM XY-08
Тележка для склада Redius ПГУ-40
5 355 ₽
Тележка для склада Redius ПГУ-40
Гидравлическая тележка для склада Tork TOR CBY-AC NEW 2500
15 199 ₽
Гидравлическая тележка для склада Tork TOR CBY-AC NEW 2500
Гидравлическая тележка для склада АС-1500
13 864 ₽
Гидравлическая тележка для склада АС-1500
Гидравлическая тележка для склада Prolift DF 25
12 291 ₽
Гидравлическая тележка для склада Prolift DF 25
Тележка для склада со сменными колесами
3 188 ₽
Тележка для склада со сменными колесами
Гидравлическая тележка для склада AE&T ТJ-30 (платформенная, 300 кг)
36 617 ₽
Гидравлическая тележка для склада AE&T ТJ-30 (платформенная, 300 кг)
Гидравлическая тележка для склада AE&T ТJ-50 (платформа, 500 кг)
37 998 ₽
Гидравлическая тележка для склада AE&T ТJ-50 (платформа, 500 кг)
Гидравлическая тележка для склада AE&T ТJ-75 (платформенная, 750 кг)
41 577 ₽
Гидравлическая тележка для склада AE&T ТJ-75 (платформенная, 750 кг)
Гидравлическая тележка для склада AE&T ТJ-100 (платформенная, 1000 кг)
58 026 ₽
Гидравлическая тележка для склада AE&T ТJ-100 (платформенная, 1000 кг)
Гидравлический стол для склада AE&T YTJ-S35 (платформенная, 350 кг)
55 547 ₽
Гидравлический стол для склада AE&T YTJ-S35 (платформенная, 350 кг)
Гидравлическая тележка для склада Bosch Alu-Caddy 1600A001SA
16 930 ₽
Гидравлическая тележка для склада Bosch Alu-Caddy 1600A001SA