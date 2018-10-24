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Цепная ручная таль HSZ E 1т, высота подъема 3м, грузоподъемность 1т
5.0
1
4 790 ₽
Тали
  • Персональная скидка
Цепная таль HSZ E (1 т, 3 м)
Арт. Х132229851
5.0
1
Цепная ручная таль HSZ E 1т, высота подъема 3м, грузоподъемность 1т
  • Персональная скидка

Цепная таль HSZ E (1 т, 3 м)

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4 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. Х132229851
5.0
1

Характеристики

Производитель
Строп
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Тип тали
шестеренчатая
Грузоподъемность, кг
1000
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Таль цепная HSZ E г п 1т 3м - это состоящая из шестерней установка, применяемая при работе с тяжелым грузом. Таль с легкостью поднимает, удерживает на весу и плавно опускает груз, предохраняя его от повреждений при транспортировке. HSZ E таль при необходимости может комплектоваться кошкой: в таком случае, она может перемещать груз по монорельсу двутавра. Это универсальное оборудование пригодится на стройке, при ремонтных работах, погрузке и разгрузке как профессионалам, так и новичкам в любой области. Купить ручные цепные тали HSZ-E дешево можно на сайте Интернет-магазина Бигам

    Преимущества таль ручная цепная HSZ E

    • Длительный срок эксплуатации
    • Легкость в использовании
    • Многопрофильность применения
    • Надежная фиксация грузов

    Комплектация

    • Таль в сборе
    • Грузовая цепь
    • Подвеска верхняя
    • Подвеска нижняя
    • Рычаг
    • Руководство по эксплуатации и паспорт изделия