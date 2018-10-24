Цепная ручная таль HSZ E 1т, высота подъема 3м, грузоподъемность 1т

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Цепная таль HSZ E (1 т, 3 м)
Арт. Х132229851
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|1000
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- Таль цепная HSZ E г п 1т 3м - это состоящая из шестерней установка, применяемая при работе с тяжелым грузом. Таль с легкостью поднимает, удерживает на весу и плавно опускает груз, предохраняя его от повреждений при транспортировке. HSZ E таль при необходимости может комплектоваться кошкой: в таком случае, она может перемещать груз по монорельсу двутавра. Это универсальное оборудование пригодится на стройке, при ремонтных работах, погрузке и разгрузке как профессионалам, так и новичкам в любой области. Купить ручные цепные тали HSZ-E дешево можно на сайте Интернет-магазина Бигам
Преимущества таль ручная цепная HSZ E
- Длительный срок эксплуатации
- Легкость в использовании
- Многопрофильность применения
- Надежная фиксация грузов
Комплектация
- Таль в сборе
- Грузовая цепь
- Подвеска верхняя
- Подвеска нижняя
- Рычаг
- Руководство по эксплуатации и паспорт изделия