Цепная ручная таль HSZ E 1т, высота подъема 3м, грузоподъемность 1т

Таль цепная HSZ E г п 1т 3м - это состоящая из шестерней установка, применяемая при работе с тяжелым грузом. Таль с легкостью поднимает, удерживает на весу и плавно опускает груз, предохраняя его от повреждений при транспортировке. HSZ E таль при необходимости может комплектоваться кошкой: в таком случае, она может перемещать груз по монорельсу двутавра. Это универсальное оборудование пригодится на стройке, при ремонтных работах, погрузке и разгрузке как профессионалам, так и новичкам в любой области. Купить ручные цепные тали HSZ-E дешево можно на сайте Интернет-магазина Бигам

Преимущества таль ручная цепная HSZ E

Длительный срок эксплуатации

Легкость в использовании

Многопрофильность применения

Надежная фиксация грузов

Комплектация