«Бигам» — это федеральная сеть Центров инструмента и техники. Наша специализация: продажа и обслуживание ручного, пневматического и электроинструмента, строительной и садовой техники, станков, сварочного и климатического оборудования, систем водоснабжения и отопления, сантехники, автотоваров, расходных материалов и комплектующих по всей России.

На сегодняшний день компания «Бигам» — это один из крупнейших поставщиков профессионального рабочего оборудования и техники на отечественном рынке. Наши клиенты — это частные лица, профессионалы (подрядчики, частные строители и строительные бригады), торговые и промышленные предприятия (заказчики, генподрядчики, застройщики, корпорации). В планах компании – постоянное развитие, расширение географии, снижение цен и улучшение качества обслуживания клиентов.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ «БИГАМ

1994 – основание предприятия ООО «БИГАМ-Инвест» (специализация: электросварочное и газосварочное оборудование), открытие первого розничного магазина в г. Ярославле;

2001 – создание собственной транспортной базы (в 2017 г. уже 40 автомобилей);

2004 – создание собственного Сервисного центра «Бигам»;

2005 – открытие розничных магазинов в г. Ярославле;

2007 – открытие розничного магазина в г. Рыбинске;

2008 – открытие розничного магазина в г. Кинешме;

2009 – открытие магазина Н2О (новое направление в ассортименте);

2011 – открытие розничных магазинов в г. Иваново и Костроме;

2012 – открытие розничного магазина в г. Череповце;

2013 – открытие розничного магазина в г. Вологде;

2014 – создание собственной торговой марки BigMaster (БигMастер), компания отмечает свое 20-летие;

2015 – создание интернет-магазина по адресу

www.bigam.ru

, создание Контакт-центра;

2016 – открытие розничных магазинов в г. Владимире и Москве;

2017 – открытие розничного магазина в г. Коврове;

2019 - открытие розничного магазина в г. Углич, Гусь-Хрустальный, и Муром.

2020 - открытие магазина в г. Костроме и г. Рыбинске;

2021 - открытие магазина в г. Александрове.



НАША ГЕОГРАФИЯ

Мы постоянно расширяем географию присутствия. На сегодняшний день розничные магазины «Бигам» существуют в 16 городах России: Москве, Вологде, Коврове, Ярославле, Рыбинске, Иваново, Костроме, Череповце, Владимире, Кинешме, Переславле-Залесском, Угличе, Гусь-Хрустальном, Муроме, Александрове, Твери.

Главный офис и центр продаж «Бигам» находится в г. Ярославле.

Количественный состав работников организации:

Сотрудников розничной сети - 363 человек

Сотрудников центрального офиса - 196 человек

Сервисный центр - 31 человек



Автопарк и складское хозяйство - 88 человек.

Ведущие бренды: STIHL, Makita, Patriot, ECHO, Champion, Bosch, Stanley и Dewalt, Ресанта, Вихрь, Metabo, Ballu, Electrolux, Husqvarna, Интерскол, Грунфус, Протерм, Вайланд, Бугатти, Итап, Бакси, Белорус, Джилекс, STELS, Matrix, Denzel, Сварог, Thermex, RedVerg, Нева, Зубр.



Ключевые клиенты: Газпром, группа "ФосАгро", ПАО "Северсталь", ПАО "ОДК-Сатурн", "Ярославский бройлер", Завод ПСМ, Группа компаний "Авилон", ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), Гусевский арматурный завод "Гусар", ПАО ТГК-2.



РЕКВИЗИТЫ



ООО «БИГАМ-Инвест»

Юридический адрес: 150048, г. Ярославль, Силикатное шоссе д.15,

Почтовый адрес: 150044, г.Ярославль, а/я 440

Телефон: (4852) 74-81-74, 73-68-04

ИНН 7604228480 КПП 760401001 ОГРН 1127604010555

Р/С 40702810277030004808 в КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК

БИК 042908612 К/С 30101810100000000612

КОНТАКТЫ

Телефон Контакт-центра 8 800 555 69 73

Для общих вопросов: help@bigam.ru

Для работы с физ. лицами: zakaz@bigam.ru

Для работы с юр. лицами: corp@bigam.ru

Адреса и время работы розничных магазинов, а также контакты других отделов смотрите в разделе Магазины.



