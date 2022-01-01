Если ваш заказ еще не оплачен, то получателем может быть любой человек, достаточно лишь знать номер вашего заказа.

Если товар оплачен, то получить его может как сам покупатель, так и 3-е лицо по доверенности от плательщика (доверенность составляется в свободной форме, с указанием ФИО, паспортных данных поручителя и лица, ответственного за получение товара).