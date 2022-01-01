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FAQ

Интернет-магазин

  • Как оформить покупку в интернет-магазине «Бигам»?
  • Оформление заказа через «Корзину» товаров на сайте
    1. На сайте выберите нужный товар, нажмите кнопку «В корзину» и укажите количество.
    2. Для заказа сразу нескольких товаров нажмите кнопку «Продолжить покупки», и вы вернетесь опять к каталогу.
    3. Нажмите кнопку «Перейти в корзину» и «Оформить заказ».
    4. Выберите способ доставки (самовывоз или доставка в пункт выдачи), ниже на странице введите свои данные, выберите способ оплаты, еще раз проверьте правильность своего заказа и, если требуется, укажите дополнительную информацию в комментарии.
    5. Нажмите кнопку «Отправить заказ». Позже на вашу электронную почту придет подтверждение заказа с персональным номером. Как заказ будет готов, с Вами свяжется наш менеджер и сообщит дату и место, где можно получить товар.
    Быстрый заказ в 1 клик
    1. Нажмите кнопку «Купить в 1 клик»
    2. В появившемся окне укажите свои данные и номер телефона, нажмите кнопку «Отправить».
    3. Дождитесь звонка нашего менеджера, который оформит Ваш заказ.
    Другие способы заказа

    Вы можете оформить заказ по нашему бесплатному номеру 8-800-555-69-73 с 8-00 до 20-00 (звонок бесплатный по РФ), отправить заявку на почту help@bigam.ru или написать нам в онлайн-чате.

  • Почему удобнее заказывать товары с регистрацией на сайте?

  • При регистрации на сайте и заказе товаров через Личный кабинет Вы получаете много преимуществ:

    • нет необходимости вводить личные данные при каждом заказе,
    • есть возможность отменить заказ без связи с менеджером,
    • есть возможность повторить заказ и узнать его статус на любом этапе обработки,
    • доступна история заказов,
    • доступно сравнение товаров,
    • доступно хранение избранных позиций и приглянувшихся моделей в корзине,
    • подписаться на рассылку новостей и информацию о предстоящих акциях.
  • Где найти историю заказов?

  • Историю заказов можно посмотреть в Личном кабинете в разделе «Посмотреть историю заказов».

  • Сроки выполнения заказа

  • Если данный товар есть в наличии на нужном вам филиале, то заказ исполняется от 1 до 2-х дней. Если товар будет доставляться под заказ или с другого филиала, то точные сроки получения следует уточнять у менеджера интернет-магазина.

  • Когда можно забирать товар?

  • Как только ваш заказ поступит в выбранный филиал, с вами обязательно свяжется менеджер и сообщит, когда можно будет его забрать. В то же время вам на электронную почту и по SMS приходит уведомление о прибытии товара и пункте его выдачи.

  • Сколько дней товар будет зарезервирован за мной в магазине?

  • Срок резерва интернет-заказа – 3 рабочих дня с момента поступления заявки, не считая дня заказа. По индивидуальной договоренности можно продлить этот срок до 7 календарных дней. Продление на более долгий срок (до 30 календарных дней) устанавливается только на товар со 100% предоплатой. По истечении заданного времени товар снимается с резерва.

  • Что делать, если я не успел забрать товар в резервный срок?

  • Если вы не успели забрать свой заказ в установленные сроки, то необходимо еще раз оформить заказ на сайте или связаться с нашим оператором по телефону 8-800-555-69-73. Во избежание подобных ситуаций с переоформлением заказа необходимо заблаговременно, до момента окончания резерва по заказу связаться с менеджером нашего интернет-магазина и продлить срок резерва.

  • Может ли другой человек получить товар вместо меня?

  • Если ваш заказ еще не оплачен, то получателем может быть любой человек, достаточно лишь знать номер вашего заказа.

    Если товар оплачен, то получить его может как сам покупатель, так и 3-е лицо по доверенности от плательщика (доверенность составляется в свободной форме, с указанием ФИО, паспортных данных поручителя и лица, ответственного за получение товара).

  • Какие способы оплаты есть в интернет-магазине «Бигам»?

  • В нашем интернет-магазине действуют следующие способы оплаты: наличный и безналичный расчет, оплата банковской картой на сайте и в магазине, оплата подарочной картой «Бигам», через онлайн-сервис Яндекс.Деньги. Вы также можете оформить кредит или рассрочку. Подробности на странице https://www.bigam.ru/customer/pay/.

  • Как осуществляется оплата картой через интернет?

  • При оформлении заказа на сайте Вам следует выбрать способ оплаты «На сайте картой», нажать кнопку «Оформить заказ», заполнить данные, которые запрашивает процессинговый сервис (Интернет-Эквайринг осуществляет ПАО «Сбербанк»), и нажать кнопку «Оплатить».

    Важно! Оплата должна быть произведена в течение 20 минут.

  • Могу ли я оплатить товар картой при получении?

  • Оплата банковской картой действует во всех точках выдачи заказа и при доставке курьером в г. Москве. В других регионах курьер принимает только наличные денежные средства.

  • Как оформить кредит или рассрочку?

  • Если вы желаете оформить кредит или рассрочку, то сперва следует оформить заказ на сайте и получить персональный номер, с которым нужно обратиться в ближайший к вам филиал к менеджеру розничных продаж, который оформит вам выписку по вашему заказу для кредитного эксперта. Далее вы самостоятельно обращаетесь непосредственно к представителям одного из банков-партнеров.

    Важно! Кредит/рассрочка оформляется только в тех регионах, где есть наше представительство. Адреса торговых центров сотрите здесь: https://www.bigam.ru/shops/.

    Информацию по условиям получения рассрочки или кредита, необходимым документам вы можете найти на странице https://www.bigam.ru/customer/pay/rassrochka/.

  • Возможно ли оформить кредит на организацию?

  • Нет. На данный момент работа с юридическими лицами производится только по предоплате.

  • Как вернуть деньги за заказ, который передумал забирать?

  • Вам следует оформить заявление на возврат. Подробнее о процессе возврата можно узнать на странице https://www.bigam.ru/customer/returns/. Денежные средства возвращаются на банковскую карту в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления.

  • Как написать отзыв о товаре?

  • В карточке товара сразу под характеристиками есть кнопка «Добавить отзыв», нажмите на нее, оставьте свой комментарий и нажмите кнопку «Отправить».

    Или в нижней части страницы в блоке «Бигам» нажмите на вкладку «Отзывы», заполните свои данные и разместите свой отзыв в соответствующей ячейке.

  • Что означают «желтые» ценники?

  • Цены, отмеченные желтым цветом, являются минимальными ценами по условиям поставщика. На них не распространяются другие скидки.

Доставка

  • Какие способы получения заказа есть в магазине «Бигам»?

  • В интернет-магазине «Бигам» вы можете выбрать наиболее удобный способ доставки: самовывоз из магазина, курьерская доставка, самовывоз из пункта выдачи партнеров (данная услуга действительна только в г. Москве), услуги транспортных компаний (в регионах, где нет розничных магазинов «Бигам»). Подробности доставки на странице https://www.bigam.ru/customer/delivery/.

  • Как узнать стоимость и срок доставки в моём городе?

  • Стоимость доставки указана на сайте в разделе «Доставка» https://www.bigam.ru/customer/delivery/.

    Точные сроки доставки Вы можете уточнить у менеджера нашего интернет-магазина.

  • В какие регионы РФ осуществляется доставка?

  • Доставка заказов осуществляется по всей территории РФ. В регионы, где нет нашего представительства, товар отправляется после 100% предоплаты и только транспортными компаниями (ТК). Список ТК вы можете найти на странице https://www.bigam.ru/customer/delivery/.

    Важно! Доставка в регионы, где нет магазинов «Бигам», осуществляется из г. Ярославля.

  • Можно ли заказать товар с доставкой за границу?

  • К сожалению, на данный момент мы не осуществляем доставку заказов за границу. Отгрузка товара с нашего склада осуществляется только в пределах РФ.

  • Сколько стоит доставка до терминала транспортной компании?

  • Стоимость доставки из магазина до терминала бесплатна. Вы оплачиваете услуги перевозки заказа от терминала до точки выдачи в вашем городе.

  • Проверяет ли курьер технику при мне, когда привозит заказ?

  • Курьер проверяет целостность упаковки и внешний вид товара, его комплектацию и сопутствующие документы. Проверка работоспособности товара, подключение, установка и настройка техники осуществляются квалифицированными специалистами, в обязанности курьера данные функции не входят.

Гарантии

  • Какие гарантии качества товаров?

  • Весь товар в каталоге интернет-магазина «Бигам» имеет гарантии качества и сертификаты от производителей. Если по каким-либо причинам Вам не подошел товар, можете его вернуть в течение 14 дней без объяснения причин, если Вы его не использовали и сохранили заводскую упаковку (коробку) и чек (Статья 25 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите прав потребителей»).

  • Какие гарантии надежности доставки?

  • Доставка всех заказов выполняется на 100%. Мы гарантируем максимальную надежность наших поставок в другие города и регионы.

  • Сроки возврата и обмена товара

  • Покупатель вправе вернуть в магазин приобретенный товар без объяснения причин в течение 14 дней, если товар не был в употреблении, не имеет повреждений и предоставляется с паспортом и чеком (или иным документом, подтверждающим факт оплаты). Товары ненадлежащего качества (с обнаруженными заводскими дефектами) также можно вернуть в магазин (статья 18 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите прав потребителей»).

    Важно! Товар возвращается в магазин силами покупателя.

    Возврат денежных средств осуществляется наличными в день сдачи товара или в течение 10 дней с момента подачи заявления на банковский счет или карту покупателя (статья 24 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите прав потребителей»).

    Подробности о процессе возврата вы можете узнать на странице https://www.bigam.ru/customer/returns/.

  • Обмен и возврат товара производится в том же магазине, где он был куплен?

  • Да. С предъявлением чека или иного документа, подтверждающего покупку в нашем магазине.

Каталог товаров

  • Где можно посмотреть характеристики товара?

  • Характеристики указаны в карточке товара. Если у вас появились вопросы, уточняйте информацию у менеджеров Контакт-центра по телефону 8-800-555-69-73 с 8-00 до 20-00 (звонок бесплатный по РФ) или по электронной почте help@bigam.ru.

  • Почему на сайте цены ниже, чем в розничных магазинах?

  • При заказе через интернет-магазин у вас есть возможность получить скидку на этот товар до -15% от розничной стоимости. Такая ценовая политика выгодна для обеих сторон: экономия для покупателя и снижение затрат на обслуживание клиента для магазина.

  • Почему различаются сроки доставки товаров?

  • Сроки доставки зависят от наличия товара и его количества в магазинах и на складах, а также удаленности точки, куда нужно привезти заказ. Если товар есть в магазине, как правило, его можно зарезервировать и забрать в тот же день. Если товар находится на складе или в другом магазине и его нужно переместить в центр выдачи, тогда сроки доставки могут составить от 3 до 7 дней.

  • Не могу найти на сайте модель, хотя знаю, что она есть в магазине, что делать?

  • Проверьте правильность наименования товара в строке поиска. Попробуйте повторить поиск, введя только часть наименования или обратиться за помощью к менеджеру интернет-магазина по телефону 8-800-555-69-73 с 8-00 до 20-00 (звонок бесплатный по РФ) или по электронной почте help@bigam.ru. Возможно, не весь товар успели разместить на сайте интернет-магазина.

  • Есть ли возможность привезти товар из одного магазина в другой?

  • Да, мы можем привезти товар из одного магазина в другой бесплатно. Точные сроки доставки в тот или иной магазин Вам сообщит менеджер Контакт-центра.

  • Где найти инструкцию к товару?

  • Инструкцию к товару можно найти в карточке товара во вкладке «Документы» или запросить у менеджера интернет-магазина по телефону 8-800-555-69-73 с 8-00 до 20-00 (звонок бесплатный по РФ) или по электронной почте help@bigam.ru.

  • Как узнать, в каком состоянии образец с витрины?

  • Эту информацию можно уточнить непосредственно у менеджера интернет-магазина. Наши сотрудники всегда помогут Вам найти нужный товар и проконсультируют по интересующим вопросам.

Сервисное обслуживание

  • Куда обращаться за консультацией и по вопросам сервисного обслуживания?

  • Вам следует обратиться в наш Сервисный центр. Контакты отделов указаны на странице http://www.bigam.ru/service/.

  • Почему в розничном магазине не приняли товар на обмен/возврат, а отправили в сервисный центр для диагностики?

  • В Сервисный центр отправляют товар для диагностики и выявления причины поломки (заводской брак или неправильная эксплуатация товара).

  • Какие документы понадобятся для оформления обмена/возврата товара или для того, чтобы сдать оборудование в сервисный центр?

  • Для обмена или возврата товара Вам необходимо предоставить акт о неремонтопригодности и чек (кассовый или товарный) или товарную накладную (в случае безналичного расчета).

    Что бы сдать в Сервисный центр гарантийное оборудование, необходимо предъявить гарантийный талон с печатью магазина и датой продажи.

  • Можно ли взять оборудование в аренду?

  • К сожалению, компания «Бигам» не предоставляет услугу по аренде оборудования.

  • Производит ли компания «Бигам» монтаж и установку оборудования (кондиционеры, сантехника и т.д.)?

  • Компания «Бигам» не предоставляет услугу по монтажу и установке оборудования.

Акции

  • Как узнать, какие сейчас проходят акции?

  • Обо всех актуальных акциях можно узнать в разделе «Акции» https://www.bigam.ru/customer/promo/.

    Важно: При посещении сайта выберите вкладку «Ваш город» и смотрите актуальные акции в вашем регионе.

  • Где посмотреть условия акции?

  • Страницы всех действующих акций доступны в разделе «Акции» https://www.bigam.ru/customer/promo/. Перейдя на страницу конкретной акции, Вы увидите подробный перечень условий или ссылку на них, а также список акционных товаров, если он предусмотрен.

Подарочные карты

  • Где можно приобрести подарочные карты «Бигам»?

  • Подарочные карты Вы можете купить в любом розничном магазине «Бигам» и «H2O».

  • Какой срок действия подарочной карты и как можно ее использовать?

  • Подарочная карта действительна в течение 1 года с момента ее активации (покупки), суммируется со скидками по дисконтной карте, действует на все акционные товары и может передаваться другому лицу.

Контакты

  • Где я могу найти контакты отделов компании (отдел Закупок, отдел Логистики, отдел Рекламы и маркетинга, Отдел кадров и др.)?

  • Данную информацию вы можете найти на странице «Магазины» во вкладке «Дополнительные контакты».

  • Какой режим работы магазинов «Бигам» в моем городе?

  • С режимом работы интересующего вас Центра продаж/склада можно ознакомиться на сайте в разделе «Контакты», выбрав нужный город и нажав на флажок магазина.

  • Какой режим работы Контакт-центра интернет-магазина?

  • Режим работы Контакт-центра: пн-пт 8:00 - 20:00; сб 8:00 - 19:00; вс 8:00 - 18:00

Промокоды

  • Основные понятия

  • Продавец – интернет-магазин «Бигам» (ООО «БИГАМ-Инвест»), осуществляющий продажу товаров в Интернете на сайте www.bigam.ru.

    Покупатель – физическое или юридическое лицо, прошедшее процедуру регистрации в интернет-магазине «Бигам» на сайте www.bigam.ru.

    Заказ товаров – процедура приобретения товаров в интернет-магазине «Бигам» на сайте www.bigam.ru.

    Товар – совокупность всех товаров, реализуемых в интернет-магазине «Бигам», на сайте www.bigam.ru в конкретный момент времени.

    Рекламная акция – это мероприятие, организованное ООО «БИГАМ-Инвест» (интернет-магазин «Бигам»), направленное на продвижение бренда «Бигам». В рамках рекламной акции ООО «БИГАМ-Инвест» может распространять в том числе и промокоды. Правила, ограничения, условия их использования и круг лиц, которым осуществляется их трансляция/передача/отправка, устанавливается самостоятельно ООО «БИГАМ-Инвест».

    Промокод – это специально созданный уникальный буквенный или цифровой код, который дает его обладателю право приобрести товары/услуги на сайте www.bigam.ru на особых условиях. Условия использования, ограничения и срок действия промокода устанавливаются отдельно для каждой рекламной акции/вида промокода. Промокод www.bigam.ru может быть выполнен на бумажном или пластиковом носителе (билет, ваучер, сертификат, пластиковая карта и т.д.) или предоставлен в электронном виде путем передачи его по электронной связи.

  • Как воспользоваться промокодом?

  • Чтобы воспользоваться промокодом, необходимо:

    Сформировать корзину, положив в нее товары на сайте www.bigam.ru.

    При оформлении Заказа на сайте www.bigam.ru ввести код в поле «Промокод» и нажать кнопку «Применить». Когда промокод активизируется, общая стоимость товаров, находящихся в заказе, будет пересчитана. Итоговая стоимость Заказа, включая стоимость доставки Заказа Покупателю, отражается на странице «Подтверждение заказа». В блоке «Информация» на данной странице указаны данные: Общая сумма Заказа, сумма Заказа с учетом промокода, Итоговая сумма к оплате. Перейдя на страницу выбора способа оплаты, нажав кнопку «Выбрать способ оплаты», Покупатель подтверждает свое согласие с итоговой суммой Заказа к оплате.

  • Виды промокодов

  • Промокод в виде процентной скидки на Товар. Промокод дает Покупателю определенную скидку от стоимости товаров в Заказе. Промокод применяется ко всем товарам в корзине, кроме товаров, участвующих в распродажах/акциях. Промокод в виде процентной скидки не дает скидку на оплату услуги доставки Заказа.

    Промокод в виде фиксированной скидки на Товар. Промокод дает Покупателю скидку в размере фиксированной суммы на общую стоимость Заказа. Итоговая стоимость Заказа уже включает скидку по промокоду. Скидка по промокоду не рассчитывается на товары, участвующие в распродажах и акциях. Промокод в виде фиксированной скидки не дает скидку на оплату услуги доставки Заказа.

    Промокод в виде 100% скидки на оплату услуги доставки. Промокод дает Покупателю 100% скидку на стоимость услуги доставки Заказа. Итоговая стоимость Заказа уменьшается соответственно на сумму стоимости услуги доставки.

    Промокод на подарок. Промокод дает Покупателю возможность получить подарок в таком виде и количестве, в котором заявлено в условиях соответствующей акции или в рекламном сообщении об акции. При применении промокода система уведомляет Покупателя об успешно завершенном процессе прикрепления подарка к Заказу соответствующим сообщением. Если сообщения не последовало, то процесс применения промокода и прикрепления подарка к Заказу не завершен. Промокод не влияет на стоимость Товаров в корзине и стоимость услуги доставки Заказа. При успешном применении данного промокода Продавец доставляет подарок Покупателю вместе с Заказом. В случае, если на момент комплектации Заказа Покупателя подарка, указанного в Заказе, в том виде и комплектации, по тем или иным причинам не оказалось в наличии на складе Продавца, доставка подарка Покупателю будет осуществлена после предварительного уведомления об этом.

  • Особые условия

  • При отмене Покупателем Заказа лично на сайте www.bigam.ru или при обращении в службу поддержки клиентов с соответствующим запросом промокод, уже примененный к данному Заказу, не восстанавливается. Сумма скидки не возвращается клиенту в денежном эквиваленте. Утраченный промокод восстановлению не подлежит. Продавец вправе в одностороннем порядке изменить условия акций и правила использования промокодов. Вся информация об этих изменениях будет опубликована на сайте www.bigam.ru. Отдельным соглашением могут быть предусмотрены иные условия применения промокодов.

  • Применение промокодов

  • Минимальная сумма заказа после применения промокода – 5000 рублей.

    В рамках некоторых рекламных акций, проводимых Интернет-магазином «Бигам», могут выпускаться промокоды с иным ограничением на минимальную сумму Заказа.

    Промокоды имеют ограниченный срок действия.

    Заказ необходимо оформить в течение срока действия промокода. При редактировании Заказа после истечения срока действия промокода он становится недействительным.

    Промокод может распространяться только на определенную категорию товаров в Заказе.

    Промокоды могут распространяться только на первый заказ, совершенный Покупателем, если это правило установлено в условиях проводимой акции.

    Особые условия покупки по промокоду могут не распространяться на определенные товары.

    Один промокод может распространяться на несколько Заказов, совершаемых Покупателем, если это предусмотрено условиями соответствующей рекламной акции.