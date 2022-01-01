Расчет банковской картой при получении заказа

Вы можете оплатить товар банковской картой в точках выдачи заказа (транспортная компания, розничный магазин «Бигам») и при доставке заказа курьером только в г. Москве. Вместе с заказом вам выдается кассовый чек и гарантийный талон.

Оплата заказа банковской картой при получении (курьерской доставкой) доступно только в г. Москва. Вместе с заказом вам выдается кассовый чек и гарантийный талон. В других регионах данный способ оплаты при получении недоступен.

К оплате принимаются банковские карты платежной системы Visa, MasterCard, Maestro, МИР.

Расчет банковской картой в интернет-магазине «Бигам»

При оплате товара банковской картой на сайте www.bigam.ru с вас не взимаются никакие комиссии, данная услуга бесплатна.

К оплате принимаются банковские карты платежной системы Visa, MasterCard, Maestro, МИР. Перевод денежных средств осуществляется через процессинговый центр, выполняющий интернет-эквайринг. После подтверждения заказа вы будете перенаправлены на защищенную платежную страницу, где необходимо ввести данные Вашей банковской карты. После успешной оплаты вы получите электронный чек. Информация, указанная в чеке, содержит все данные о проведенной платежной транзакции.

Интернет-эквайринг осуществляет Московский банк «ПАО Сбербанк». Подробнее ознакомиться с правилами оплаты банковской картой на сайте можно по ссылке.

Отгрузка товара осуществляется в точках выдачи заказа (транспортная компания, розничный магазин «Бигам») и при доставке курьером при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (загранпаспорт и т.п.). Вместе с заказом вам выдается кассовый чек и гарантийный талон.