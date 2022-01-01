Оплата
В нашем интернет-магазине www.bigam.ru и розничных магазинах «Бигам» вы можете оплатить любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими лицами, так и с юридическими лицами. Для клиентов интернет-магазина действуют следующие способы оплаты:
- Наличный расчет
- Оплатить товар наличными вы можете в точках выдачи заказа (транспортная компания, розничный магазин «Бигам») и при доставке курьером. Вместе с заказом вам выдается кассовый чек и гарантийный талон.
- Банковской картой
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Расчет банковской картой при получении заказа
Вы можете оплатить товар банковской картой в точках выдачи заказа (транспортная компания, розничный магазин «Бигам») и при доставке заказа курьером только в г. Москве. Вместе с заказом вам выдается кассовый чек и гарантийный талон.
Оплата заказа банковской картой при получении (курьерской доставкой) доступно только в г. Москва. Вместе с заказом вам выдается кассовый чек и гарантийный талон. В других регионах данный способ оплаты при получении недоступен.
К оплате принимаются банковские карты платежной системы Visa, MasterCard, Maestro, МИР.
Расчет банковской картой в интернет-магазине «Бигам»
При оплате товара банковской картой на сайте www.bigam.ru с вас не взимаются никакие комиссии, данная услуга бесплатна.
К оплате принимаются банковские карты платежной системы Visa, MasterCard, Maestro, МИР. Перевод денежных средств осуществляется через процессинговый центр, выполняющий интернет-эквайринг. После подтверждения заказа вы будете перенаправлены на защищенную платежную страницу, где необходимо ввести данные Вашей банковской карты. После успешной оплаты вы получите электронный чек. Информация, указанная в чеке, содержит все данные о проведенной платежной транзакции.
Интернет-эквайринг осуществляет Московский банк «ПАО Сбербанк». Подробнее ознакомиться с правилами оплаты банковской картой на сайте можно по ссылке.
Отгрузка товара осуществляется в точках выдачи заказа (транспортная компания, розничный магазин «Бигам») и при доставке курьером при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (загранпаспорт и т.п.). Вместе с заказом вам выдается кассовый чек и гарантийный талон.
- Безналичный расчет (по выставленному счёту) для юридических лиц
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Для физических и юридических лиц доступна оплата по безналичному расчету (выставленный счет). Выдача товара физическому лицу осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность).
Представитель от юридического лица для получения товара предоставляет платежное поручение и доверенность (если получатель не имеет права подписи).
Вместе с заказом выдается товарная накладная и акт приемки-передачи.
- Подарочная карта «Бигам»
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Вы можете оплатить товар подарочными картами в любом розничном магазине «Бигам», выбрав товар в торговом зале или предварительно оформив заказ в интернет-магазине. Подробные условия использования подарочной карты можно по ссылке.
В интернет-магазине www.bigam.ru для клиентов проводятся ежемесячные акции и скидки по промокодам. Вы можете подписаться на рассылку и получать уведомление обо всех акциях и распродажа, проводимых в интернет-магазине.
Так-же у наших клиентов есть возможность приобрести дисконтную карту, которая позволяет приобретать товары со скидками (карты действуют только в розничных магазина «Бигам»).
- Дисконтные карты
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Для покупателей в розничных магазинах «Бигам» доступна возможность приобрести дисконтную карту и воспользоваться скидками от 3 до 10%. Подробные условия покупки и использования дисконтной карты можно узнать по ссылке.Важно! Дисконтные карты действуют только при покупке в розничных магазинах «Бигам». В интернет-магазине www.bigam.ru данная услуга не предоставляется.