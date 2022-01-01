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Средства индивидуальной защиты (СИЗ) необходимы при проведении ряда опасных и вредных работ. Сварочные маски для защиты лица от ожогов, монтажные пояса для работы на высоте, а также спецодежда используются на промышленных предприятиях, в ремонтных мастерских и строительных бригадах.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) необходимы при проведении ряда опасных и вредных работ. Сварочные маски для защиты лица от ожогов, монтажные пояса для работы на высоте, а также спецодежда используются на промышленных предприятиях, в ремонтных мастерских и строительных бригадах.