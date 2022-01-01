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Средства индивидуальной защиты

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Средства индивидуальной защиты (СИЗ) необходимы при проведении ряда опасных и вредных работ. Сварочные маски для защиты лица от ожогов, монтажные пояса для работы на высоте, а также спецодежда используются на промышленных предприятиях, в ремонтных мастерских и строительных бригадах.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить средства индивидуальной защиты в городе Ярославль по цене от 0 до 25760 рублей. В наличии более 465 наименований. Средства индивидуальной защиты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.