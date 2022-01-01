Средства индивидуальной защиты
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- 2 570 ₽19.5 м, Ø 51 ммДлина рукава, м: 19.5Диаметр головки, мм: 51
- 3 350 ₽3 570 ₽4 м, Ø 80 ммДлина рукава, м: 4Диаметр головки, мм: 80Вес, кг: 9.2
- -220 ₽
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- 25 ₽хлопок, ПВХ, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, ПВХЦвет: белыйУтепленные: НетКол-во нитей: 5 нитей
- 2 250 ₽2 350 ₽4 м, Ø 50 ммДлина рукава, м: 4Диаметр головки, мм: 50Вес, кг: 6
- -100 ₽
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- 2 730 ₽спилокТип: сварочные нарукавникиНазначение: для сваркиМатериал: спилокКоличество пар в упаковке, шт: 1Длина, мм: 470
- 1 310 ₽закрытые, 0.095 кгТип: закрытыеУФ-защита: ДаГерметичные: НетЦвет линзы: прозрачныйВес, кг: 0.095
- 370 ₽хлопок, спилок, флис, 10/XLТип: сварочные крагиМатериал: хлопок, спилок, флисЦвет: красныйДлина, мм: 350Количество пальцев: пятипалые
- 450 ₽открытые, 0.06 кгТип: открытыеУФ-защита: НетГерметичные: НетМатериал линзы: поликарбонатЦвет линзы: красный
- 1 090 ₽закрытые, 0.14 кгТип: закрытыеУФ-защита: НетГерметичные: НетВес, кг: 0.14
- 310 ₽спилок, 10/XLТип: сварочные крагиМатериал: спилокЦвет: серыйКоличество пальцев: пятипалые
- 7 189 ₽полиэтиленТип: каскаКрепление: на головеМатериал: полиэтилен
- 320 ₽Тип: противопожарное полотноГабариты, мм: 1500x2000Вес, кг: 1
- 370 ₽пластик, 0.2 кгТип: щитокКрепление: на головеМатериал: пластикРегулировка оголовья: ДаВес, кг: 0.2
- 85 ₽хлопок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопокЦвет: белый, зеленыйУтепленные: НетКол-во нитей: 4 нити
- 530 ₽пластик, 0.6 кгТип: каскаКрепление: на головеМатериал: пластикВес, кг: 0.6
- 23 ₽полиэстер, хлопок, ПВХ, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: полиэстер, хлопок, ПВХЦвет: черныйУтепленные: НетКол-во нитей: 5 нитей
- 147 ₽полиуретан, полиэстер, 8/LТип: рабочие перчаткиМатериал: полиуретан, полиэстерУтепленные: Нет
- 1 160 ₽открытыеТип: открытыеУФ-защита: НетГерметичные: НетМатериал линзы: поликарбонат
- 110 ₽хлопок, полиэфир, шерсть, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, полиэфир, шерстьЦвет: черныйУтепленные: Да
- 370 ₽открытые, 0.045 кгТип: открытыеУФ-защита: ДаГерметичные: НетМатериал линзы: поликарбонатЦвет линзы: прозрачный
- 110 ₽нитрил, трикотаж, S-MТип: рабочие перчаткиМатериал: нитрил, трикотажЦвет: зеленыйУтепленные: Нет
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) необходимы при проведении ряда опасных и вредных работ. Сварочные маски для защиты лица от ожогов, монтажные пояса для работы на высоте, а также спецодежда используются на промышленных предприятиях, в ремонтных мастерских и строительных бригадах.
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