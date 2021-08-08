Защитный лицевой щиток Росомз НБТ2 ВИЗИОН 425190

Для работ в различных отраслях промышленности, для защиты глаз и лица от искр и брызг неразъедающих жидкостей, от твердых частиц, абразивов, брызг расплавленных черных и цветных металлов, от высоких температур. Ударопрочный и термостойкий синий козырек из материала Termotrek®. Экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната 2 мм (220х315мм), устойчив к истиранию и царапинам. Наголовное крепление RAPID с мягким обтюратором.

Преимущества