Защитный лицевой щиток Росомз НБТ2 ВИЗИОН 425190
Арт. X1052466
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|щиток
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Крепление
|на голове
- Для работ в различных отраслях промышленности, для защиты глаз и лица от искр и брызг неразъедающих жидкостей, от твердых частиц, абразивов, брызг расплавленных черных и цветных металлов, от высоких температур. Ударопрочный и термостойкий синий козырек из материала Termotrek®. Экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната 2 мм (220х315мм), устойчив к истиранию и царапинам. Наголовное крепление RAPID с мягким обтюратором.
Преимущества
- увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала ударопрочный и термостойкий поликарбонат – защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы
- экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры
- экран с покрытием от истирания и царапин
- оптический класс 1
- козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала TermotreK® – ударопрочный и термостойкий, имеет специальную площадку для нанесения логотипа
- наголовное крепление с мягким, гигиеничным, сменным налобным обтюратором регулируется по размеру: вверху - теменная часть, сзади - затылочная часть. Регулировки по размеру позволяют точно подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами