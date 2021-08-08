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Защитный лицевой щиток Росомз НБТ2 ВИЗИОН 425190
5.0
3
460 ₽
Щитки и каски
    Защитный лицевой щиток Росомз НБТ2 ВИЗИОН 425190
    Арт. X1052466
    5.0
    3
    Защитный лицевой щиток Росомз НБТ2 ВИЗИОН 425190
    Защитный лицевой щиток Росомз НБТ2 ВИЗИОН 425190
      Защитный лицевой щиток Росомз НБТ2 ВИЗИОН 425190
      Защитный лицевой щиток Росомз НБТ2 ВИЗИОН 425190

      Защитный лицевой щиток Росомз НБТ2 ВИЗИОН 425190

      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1052466
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		щиток
      Крепление
      		на голове
      Все характеристики
      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Для работ в различных отраслях промышленности, для защиты глаз и лица от искр и брызг неразъедающих жидкостей, от твердых частиц, абразивов, брызг расплавленных черных и цветных металлов, от высоких температур. Ударопрочный и термостойкий синий козырек из материала Termotrek®. Экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната 2 мм (220х315мм), устойчив к истиранию и царапинам. Наголовное крепление RAPID с мягким обтюратором.  

        Преимущества

        • увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала ударопрочный и термостойкий поликарбонат  – защита от высокоскоростных летящих частиц с  высокоэнергетическим ударом,  имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы
        • экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры
        • экран с покрытием от истирания и царапин
        • оптический класс 1
        • козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала TermotreK® –  ударопрочный и термостойкий,  имеет специальную площадку для нанесения логотипа
        • наголовное крепление с мягким, гигиеничным, сменным налобным обтюратором регулируется по размеру: вверху - теменная часть, сзади - затылочная часть. Регулировки по размеру позволяют точно подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами