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Средства индивидуальной защиты

Диэлектрические коврики

2 товара
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  • Коврик диэлектрический ФормАвто 500*500
    350 ₽
    Коврик диэлектрический ФормАвто 500*500
    резина, 500x500x6 мм
    Материал: резина
    Макс. температура эксплуатации, °C: 40
    Противоскользящая поверхность: Да
    Габариты, мм: 500x500x6
    Вес, кг: 2
  • Коврик диэлектрический ФормАвто 750*750
    680 ₽
    Коврик диэлектрический ФормАвто 750*750
    резина, 750x750x6 мм
    Материал: резина
    Макс. температура эксплуатации, °C: 40
    Противоскользящая поверхность: Да
    Габариты, мм: 750x750x6
    Вес, кг: 4
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить диэлектрические коврики в городе Ярославль по цене от 350 до 680 рублей. В наличии более 2 наименований. Диэлектрические коврики можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.