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Средства индивидуальной защиты

Спецодежда

166 товаров
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Спецодежда – рабочая одежда, которая имеет уникальные защитные свойства. Она изготавливается из износостойких тканей, устойчивых к различным негативным внешним факторам, имеет удобный и максимально продуманный крой. Обеспечивает безопасность и комфорт.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить спецодежда в городе Ярославль по цене от 0 до 6990 рублей. В наличии более 166 наименований. Спецодежда можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.