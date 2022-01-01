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Спецодежда – рабочая одежда, которая имеет уникальные защитные свойства. Она изготавливается из износостойких тканей, устойчивых к различным негативным внешним факторам, имеет удобный и максимально продуманный крой. Обеспечивает безопасность и комфорт.

Спецодежда – рабочая одежда, которая имеет уникальные защитные свойства. Она изготавливается из износостойких тканей, устойчивых к различным негативным внешним факторам, имеет удобный и максимально продуманный крой. Обеспечивает безопасность и комфорт.