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Костюм брезентовый "Сварщик", разм.52-54, рост 170-176
2 100 ₽
Костюмы сварщика
    Костюм брезентовый "Сварщик", разм.52-54, рост 170-176
    Арт. О00000034963
    Костюм брезентовый "Сварщик", разм.52-54, рост 170-176

      Костюм брезентовый "Сварщик", разм.52-54, рост 170-176

      2 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034963

      Характеристики

      Производитель
      		ТексТрейд
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		костюм
      Международный размер
      		XL
      Все характеристики
      2 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Костюм сварщика брезентовый предназначен для работы в горячих цехах, в условиях повышенных температур, при проведении сварочных работ. Изготовлен из ткани брезент (53% лен, 47% хлопок). Высокая плотность брезента защищает тело и одежду сварщика или рабочего горячего цеха от мельчайших загрязнений, вплоть до частиц пыли. Крупные частицы - окалина, металлическая стружка - скатываются с поверхности костюма, благодаря гладкости материала. Куртка - с напульсниками на рукавах, воротник отделан бязью, на кокетке, спинке и под проймами рукавов вентиляционное отверстие, усиленные налокотники и наколенники.