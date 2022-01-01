Костюм брезентовый "Сварщик", разм.52-54, рост 170-176

Костюм сварщика брезентовый предназначен для работы в горячих цехах, в условиях повышенных температур, при проведении сварочных работ. Изготовлен из ткани брезент (53% лен, 47% хлопок). Высокая плотность брезента защищает тело и одежду сварщика или рабочего горячего цеха от мельчайших загрязнений, вплоть до частиц пыли. Крупные частицы - окалина, металлическая стружка - скатываются с поверхности костюма, благодаря гладкости материала. Куртка - с напульсниками на рукавах, воротник отделан бязью, на кокетке, спинке и под проймами рукавов вентиляционное отверстие, усиленные налокотники и наколенники.