Климатическое оборудование
1723 товара
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- 1 900 ₽2 140 ₽Мощность, Вт: 7.8Уровень шума: 25 дБ(А)Производительность, м³/ч: 90Диаметр воздуховода, мм: 100Вес, кг: 0.5
- -240 ₽
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- 1 350 ₽Мощность, Вт: 24Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 243Max. напор воздуха, Па: 65
- 5 301 ₽5 890 ₽
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- 6 790 ₽7 490 ₽
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- 2 190 ₽Мощность, Вт: 29Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 150Производительность, м³/ч: 358Max. напор воздуха, Па: 100
- 1 490 ₽Мощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 15
- 6 490 ₽7 190 ₽
- -700 ₽
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить климатическое оборудование в городе Ярославль по цене от 1 до 999999 рублей. В наличии более 1723 наименований. Климатическое оборудование можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.