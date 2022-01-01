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В данной категории представлены товары самого разного назначения – от фонарей и ручного инструмента для работы с проводами и кабелями до мощных генераторов и технологичных стабилизаторов. Продукция сертифицирована, соответствует строгим требованиям электрической безопасности.

В данной категории представлены товары самого разного назначения – от фонарей и ручного инструмента для работы с проводами и кабелями до мощных генераторов и технологичных стабилизаторов. Продукция сертифицирована, соответствует строгим требованиям электрической безопасности.