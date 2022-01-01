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- 19 090 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 39 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 2.7 кВтОбъем бака для топлива: 12
- 23 690 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 45 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 15
- 3 490 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 1Входное напряжение: 260 В
- 37 490 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 74.5 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22
- 690 ₽карманный
- 110 299 ₽Напряжение: 220 ВВес электростанции: 94 кгТип двигателя: 4-х тактныйТопливо: бензинМощность: 6 кВт
- Персональная скидка
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- 18 290 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 36 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 15
- 54 290 ₽Напряжение: 220, 380 ВВес бензогенератора: 74.8 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25
- 25 490 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 8.5 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 0.9 кВтОбъем бака для топлива: 2.1
- Персональная скидка
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- 13 790 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 28 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 1.1 кВтОбъем бака для топлива: 6
- 30 360 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 46.5 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 3.3 кВтОбъем бака для топлива: 15
- Персональная скидка
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- 49 090 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 73 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25
- 71 900 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 92.8 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 7.3 кВтОбъем бака для топлива: 25
- 49 530 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 77 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25
- Персональная скидка
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- 40 790 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 18.5 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 1.8 кВтОбъем бака для топлива: 3.6
- Персональная скидка
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- 51 690 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 76 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25
- 100 810 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 85 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 7.3 кВтОбъем бака для топлива: 25
- Персональная скидка
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- 26 811 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 42.2 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 15
- 3 390 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 1.5Входное напряжение: 260 В
- 26 599 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 41 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 2.8 кВтОбъем бака для топлива: 15
- Персональная скидка
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- 58 320 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 84 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 6.5 кВтОбъем бака для топлива: 25
- Персональная скидка
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- Персональная скидка
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- 13 790 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 10Входное напряжение: 260 В
- 18 490 ₽25 690 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 37.7 кгОбъем бака для топлива: 15
- -7 200 ₽
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В данной категории представлены товары самого разного назначения – от фонарей и ручного инструмента для работы с проводами и кабелями до мощных генераторов и технологичных стабилизаторов. Продукция сертифицирована, соответствует строгим требованиям электрической безопасности.
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