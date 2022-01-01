Водоснабжение, сантехника и отопление
6622 товара
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- 5 590 ₽6 495 ₽545x75, 7.5 кг, IP X8Производительность, л/мин: 30Глубина погружения: 15 мМощность, Вт: 600Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- -905 ₽
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- 40 919 ₽48 140 ₽192 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 192Число контуров: двухконтурный
- -7 221 ₽
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- 61 096 ₽72 750 ₽240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- -11 654 ₽
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- 16 748 ₽19 490 ₽
- -2 742 ₽
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- 57 110 ₽59 360 ₽Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- -2 250 ₽
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- 6 290 ₽9 кг, IP X8Производительность, л/мин: 25Глубина погружения: 35 мМощность, Вт: 550Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- 12 609 ₽13 800 ₽
- -1 191 ₽
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- 1 090 ₽1 130 ₽1/2"Импульсный выход: НетМакс. расход, м³/ч: 3
- -40 ₽
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- 4 210 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 25Диаметр насоса 99 ммМощность, Вт: 240Длина кабеля 25 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 12 730 ₽15 590 ₽
- -2 860 ₽
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- 3 640 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 25Диаметр насоса 99 ммМощность, Вт: 240Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 4 939 ₽5 990 ₽
- -1 051 ₽
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- 61 799 ₽63 100 ₽240 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- -1 301 ₽
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- 22 970 ₽25 050 ₽116 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 116Число контуров: одноконтурный
- -2 080 ₽
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- 4 990 ₽7 800 ₽8.4 кгПроизводительность, л/мин: 29Глубина погружения: 35 мМощность, Вт: 370Тип насоса: погружнойВысота подъема, м
- -2 810 ₽
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- 2 870 ₽Высота, мм: 70Ширина, мм: 88Длина, мм: 76Рабочая температура, °С: 50Материал: пластик, нержавеющая сталь
- 2 890 ₽Производительность 45 л/минМаксимальная мощность 370 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 30 м
- Персональная скидка
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Комплектующие для авто дают возможность произвести быструю и качественную очистку автомобиля от загрязнений. Специальные аксессуары для моек высокого давления решают вопрос устранения грязи, ржавчины и краски с любых поверхностей.
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