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Газовый котел Baxi ECO FOUR 24
4.9
7
61 799 ₽
63 100 ₽
Газовые котлы
    Газовый котел Baxi ECO FOUR 24
    Арт. X130501114
    4.9
    7
    Газовый котел Baxi ECO FOUR 24

      Газовый котел Baxi ECO FOUR 24

      • -1 301 ₽
      61 799 ₽
      63 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 704 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. X130501114
      4.9
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Baxi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип тяги
      		естественная
      Наличие насоса
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 301 ₽
      61 799 ₽
      63 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 704 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый котел BAXI ECO FOUR 24 двухконтурного типа используется для горячего водоснабжения и отопления частных домов, дач и коттеджей. Благодаря мощности 24 кВт котел может отапливать помещение площадью до 240 кв.м. Котел работает только на сжиженном или природном газе, но для активации панели управления следует подключать его к сети 230В. Открытая камера сгорания позволяет брать кислород непосредственно из помещения и выводит продукты сгорания через принудительную вентиляцию. Данная модель позволяет дополнительно подключать комнатный термостат. Настенное исполнение позволяет экономить место в помещении. 

        Преимущества

        • Непрерывная электронная модуляция пламени
        • Плавное электронное зажигание
        • Котел Baxi ECO Four 24 CSE46224354- адаптирован к российским условиям
        • Устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
        • Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали
        • Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
        • Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер)
        • Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии
        • Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком
        • Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели)
        • Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели)
        • Манометр
        • Автоматический байпас
        • Постциркуляция насоса
        • Фильтр на входе холодной воды
        • Возможность подключения к солнечным коллекторам
        • Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»)
        • Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
        • Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры
        • Цифровая индикация температуры
        • Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера
        • Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
        • Электронная система самодиагностики
        • Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера
        • Ионизационный контроль пламени
        • Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
        • Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч)
        • Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике
        • Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания
        • Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя;
        • Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар)
        • Система защиты от замерзания