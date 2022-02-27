Преимущества

Непрерывная электронная модуляция пламени

Плавное электронное зажигание

Котел Baxi ECO Four 24 CSE46224354- адаптирован к российским условиям

Устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 5 мбар

Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали

Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе

Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер)

Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии

Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком

Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели)

Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели)

Манометр

Автоматический байпас

Постциркуляция насоса

Фильтр на входе холодной воды

Возможность подключения к солнечным коллекторам

Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»)

Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)

Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры

Цифровая индикация температуры

Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера

Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением

Электронная система самодиагностики

Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера

Ионизационный контроль пламени

Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)

Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч)

Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике

Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания

Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя;

Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар)

Система защиты от замерзания

Газовый котел BAXI ECO FOUR 24 двухконтурного типа используется для горячего водоснабжения и отопления частных домов, дач и коттеджей. Благодаря мощности 24 кВт котел может отапливать помещение площадью до 240 кв.м. Котел работает только на сжиженном или природном газе, но для активации панели управления следует подключать его к сети 230В. Открытая камера сгорания позволяет брать кислород непосредственно из помещения и выводит продукты сгорания через принудительную вентиляцию. Данная модель позволяет дополнительно подключать комнатный термостат. Настенное исполнение позволяет экономить место в помещении.