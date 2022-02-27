Газовый котел Baxi ECO FOUR 24
Арт. X130501114
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Италия
|
Родина бренда
|Италия
|
Тип тяги
|естественная
|
Наличие насоса
|Нет
С этим товаром смотрят
- Газовый котел BAXI ECO FOUR 24 двухконтурного типа используется для горячего водоснабжения и отопления частных домов, дач и коттеджей. Благодаря мощности 24 кВт котел может отапливать помещение площадью до 240 кв.м. Котел работает только на сжиженном или природном газе, но для активации панели управления следует подключать его к сети 230В. Открытая камера сгорания позволяет брать кислород непосредственно из помещения и выводит продукты сгорания через принудительную вентиляцию. Данная модель позволяет дополнительно подключать комнатный термостат. Настенное исполнение позволяет экономить место в помещении.
Преимущества
- Непрерывная электронная модуляция пламени
- Плавное электронное зажигание
- Котел Baxi ECO Four 24 CSE46224354- адаптирован к российским условиям
- Устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер)
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии
- Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели)
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели)
- Манометр
- Автоматический байпас
- Постциркуляция насоса
- Фильтр на входе холодной воды
- Возможность подключения к солнечным коллекторам
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»)
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры
- Цифровая индикация температуры
- Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера
- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
- Электронная система самодиагностики
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера
- Ионизационный контроль пламени
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч)
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар)
- Система защиты от замерзания