Электрические котлы предназначены для нагревания воды за счет электроэнергии. Несмотря на небольшие габариты, они отлично справляются с проточной водой и дают возможность автоматизировать процесс. Функциональность котлов позволяет обеспечить в квартире автономную водонагревательную систему.

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