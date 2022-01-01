Компактные вытяжные вентиляторы предназначены для установки в воздуховоды и вентиляционные системы. Подходят для сантехнических, кухонных, производственных помещений. Выполняют функцию отвода воздуха для понижения влажности или удаления неприятных запахов. В наличии модели с возможностью настройки скоростей.

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