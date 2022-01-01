Вытяжные вентиляторы
Найдено: 59 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 1 900 ₽2 140 ₽Мощность, Вт: 7.8Уровень шума: 25 дБ(А)Производительность, м³/ч: 90Диаметр воздуховода, мм: 100Вес, кг: 0.5
- -240 ₽
-
- 980 ₽Мощность, Вт: 16Уровень шума: 35 дБ(А)Производительность, м³/ч: 95Диаметр воздуховода, мм: 100Вес, кг: 0.5
- 1 175 ₽1 340 ₽Мощность, Вт: 14Уровень шума: 35 дБ(А)Производительность, м³/ч: 97Диаметр воздуховода, мм: 100Вес, кг: 0.5
- -165 ₽
-
- 2 086 ₽2 870 ₽Мощность, Вт: 24Уровень шума: 38 дБ(А)Производительность, м³/ч: 292Диаметр воздуховода, мм: 150Вес, кг: 0.93
- -784 ₽
-
- 4 610 ₽Мощность, Вт: 18Уровень шума: 34 дБ(А)Производительность, м³/ч: 98Диаметр воздуховода, мм: 100Вес, кг: 0.65
- Персональная скидка
-
- 1 330 ₽Мощность, Вт: 16Уровень шума: 44 дБ(А)Производительность, м³/ч: 179Диаметр воздуховода, мм: 125Вес, кг: 0.6
- 2 630 ₽Мощность, Вт: 10Уровень шума: 30 дБ(А)Производительность, м³/ч: 140Диаметр воздуховода, мм: 125Вес, кг: 0.6
- 3 680 ₽Мощность, Вт: 10Уровень шума: 33 дБ(А)Производительность, м³/ч: 250Диаметр воздуховода, мм: 150Вес, кг: 0.7
- 1 340 ₽Мощность, Вт: 15Уровень шума: 40 дБ(А)Производительность, м³/ч: 104Диаметр воздуховода, мм: 100Вес, кг: 0.46
- Нет в наличииМощность, Вт: 14Уровень шума: 34 дБ(А)Производительность, м³/ч: 98Диаметр воздуховода, мм: 100Вес, кг: 0.64
- Нет в наличииМощность, Вт: 16Уровень шума: 35 дБ(А)Производительность, м³/ч: 180Диаметр воздуховода, мм: 125Вес, кг: 0.63
- Нет в наличииМощность, Вт: 16Уровень шума: 35 дБ(А)Производительность, м³/ч: 180Диаметр воздуховода, мм: 125Вес, кг: 0.75
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить вытяжные вентиляторы в городе Ярославль по цене от 451 до 9362 рубля. В наличии более 59 наименований. Вытяжные вентиляторы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж