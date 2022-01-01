Бытовые вентиляторы
Найдено: 16 товаров
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- Нет в наличиинастольный, 20 ВтТип: настольныйКол-во скоростных режимов, шт: 2Управление: механическоеМощность, Вт: 20
- Нет в наличиинастольный, 2.5 ВтТип: настольныйКол-во скоростных режимов, шт: 1Управление: механическоеМощность, Вт: 2.5
- Нет в наличиинастольный, 2.5 ВтТип: настольныйКол-во скоростных режимов, шт: 1Управление: механическоеУровень шума, дБ: 36Мощность, Вт: 2.5
- Нет в наличиинапольныйТип: напольныйКол-во скоростных режимов, шт: 3Управление: механическое
- Нет в наличиинапольный, 45 ВтТип: напольныйКол-во скоростных режимов, шт: 3Управление: механическоеУровень шума, дБ: 40Мощность, Вт: 45
- Нет в наличиинапольныйТип: напольныйКол-во скоростных режимов, шт: 3Управление: механическое
- Нет в наличиинастольный, 20 ВтТип: настольныйКол-во скоростных режимов, шт: 3Управление: механическоеМощность, Вт: 20
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличиинапольный, 50 ВтТип: напольныйКол-во скоростных режимов, шт: 3Управление: электронноеМощность, Вт: 50
- Нет в наличии
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- Нет в наличии
- Нет в наличиинастольныйТип: настольный
- Нет в наличии
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить бытовые вентиляторы в городе Ярославль по цене от 401 до 7110 рублей. В наличии более 16 наименований. Бытовые вентиляторы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.