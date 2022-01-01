Вентилятор ВР-300-45-2.0, 3000 об/мин, 1.5кВт, о/н ПрО
Арт. X699145402550
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Назначение промышленного вентилятора
|вентиляция, технические установки
|
Минимальная температура окружающей среды, °С
|-40
- Радиальные вентиляторы серии ВР общего назначения применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, технологических установках и т.д.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы