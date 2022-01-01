Мы – современная Компания, использующая все каналы коммуникаций с Клиентом, есть собственный интернет-магазин с широким ассортиментом профессионального оборудования.

«Бигам» – клиентоориентированная Команда, в которой работают эксперты рынка, славящиеся своими профессиональными консультациями, предлагающими наилучшие решения для Клиентов.

Наши ценности

Исключительное отношение сотрудников друг к другу

Мы верим в эффективность командной работы для достижения высоких результатов и лидерства на рынке. Ежедневно каждый из нас заражает своих коллег улыбкой, позитивом и конструктивными решениями. Позитив, активность и желание достичь высокого результата – наши приоритетные состояния.

Взаимная лояльность к нашим клиентам

Мы помним о том, что наши клиенты – главная ценность нашей компании. Мы не мыслим себя без наших клиентов. Мы хотим, чтобы клиенты возвращались к нам снова и снова. Каждый из нас помогает клиенту достичь своих целей

Ответственность

Мы понимаем, что причина всех происходящих вокруг нас событий – это наши действия, поступки и наше поведение. Каждый из нас в ответе за свои достижения и провалы. Каждый из нас ответственен за реализацию своих планов и эффективность своей деятельности в компании. Поэтому каждый из нас эффективно использует рабочее время, оптимально использует ресурсы компании, соблюдает дисциплину, правила и стандарты

Развитие

Мы понимаем, что мир вокруг нас постоянно изменяется, и чтобы быть всегда эффективными, мы должны меняться вместе с миром. Мы понимаем, что от результатов работы компании зависит благополучие и успех ее сотрудников, смежных отраслей и всего региона. Поэтому каждый из нас постоянно и непреодолимо движется к намеченным целям, расширяет свою компетентность, работает над персональной полезностью в компании.

Преимущества работы у нас

Возможность карьерного роста

У нас разработана понятная схема продвижения по карьерной лестнице практически для всех должностей. Любой сотрудник, прошедший аттестацию, имеет возможность подняться вверх по карьерной лестнице, начав свой путь с позиции младших специалистов или помощников. Карьерный компас дает возможность самостоятельно планировать свой профессиональный и карьерный рост.

Гибкий график работы

У каждого сотрудника есть возможность подстроить рабочий график под максимально удобный ритм — с ранним или поздним началом рабочего дня и паузой на отдых в любое удобное время.

Система рекомендаций кандидатов

Специальные бонусные программы для сотрудников, рекомендующих нам своих друзей на горящие вакансии. Вы не только поможете близкому человеку получить достойную работу, но и будете вознаграждены за содействие в поиске ценных кадров.

Внутренние рейтинги, турниры и соревнования

Внутренний рейтинг позволяет нам следить за активностью и инициативностью каждого сотрудника и вознаграждать наиболее продуктивных. Различные турниры и соревнования внутри компании позволят многим проявить себя.