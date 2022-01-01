Краткая общая информация

Сервисный центр компании «Бигам» осуществляет полный спектр услуг по диагностике, ремонту и обслуживанию инструмента и техники. Мы обладаем широким ассортиментом всевозможных запчастей для оборудования российских и зарубежных марок: Bosch, Makita, ИНТЕРСКОЛ, Сварог, Кадви, Remington, Caiman, Oleo-Mac, Viking и мн. др.

Большая часть ремонтных работ проводится в нашем центре, где есть необходимые производственные и складские площади, оснащенные специализированным оборудованием.

Мы постоянно совершенствуем свою техническую базу, наши специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации, что позволяет нам осуществлять ремонт качественно и в кратчайшие сроки.

Мы создаем для Вас рабочую атмосферу!

Возможности Сервисного центра

РЕМОНТ Мы осуществляем установку, диагностику, профилактику, настройку, ремонт, а также гарантийное и послегарантийное обслуживание вашего оборудования. Подробнее ЗАПЧАСТИ Кроме услуг по ремонту, диагностике и обслуживанию оборудования, мы предлагаем огромный выбор комплектующих и запасных частей на продажу в наличии и под заказ. Подробнее УСЛУГИ Мы постоянно расширяем список предоставляемых услуг для всех своих клиентов! Растем вместе с вами. С наиболее полным перечнем услуг вы можете ознакомится по ссылке ниже. Подробнее

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА БРЮХНО ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ 8(4852)73-72-91 bryuhno@bigam.ru ОТДЕЛ ПРИЕМА ОБОРУДОВАНИЯ 8(4852)78-08-89 8(4852)78-08-90 8(4852)78-08-46 sc@bigam.ru ОТДЕЛ ПРОДАЖИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 8(4852)73-76-02 8(4852)78-08-91 sc@bigam.ru ЖАЛОБЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ zabota@bigam.ru

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