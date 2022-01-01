Сервисный центр «Бигам»
Краткая общая информация
Сервисный центр компании «Бигам» осуществляет полный спектр услуг по диагностике, ремонту и обслуживанию инструмента и техники. Мы обладаем широким ассортиментом всевозможных запчастей для оборудования российских и зарубежных марок: Bosch, Makita, ИНТЕРСКОЛ, Сварог, Кадви, Remington, Caiman, Oleo-Mac, Viking и мн. др.
Большая часть ремонтных работ проводится в нашем центре, где есть необходимые производственные и складские площади, оснащенные специализированным оборудованием.
Мы постоянно совершенствуем свою техническую базу, наши специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации, что позволяет нам осуществлять ремонт качественно и в кратчайшие сроки.
Мы создаем для Вас рабочую атмосферу!
Возможности Сервисного центра
РЕМОНТ
Мы осуществляем установку, диагностику, профилактику, настройку, ремонт, а также гарантийное и послегарантийное обслуживание вашего оборудования.Подробнее
ЗАПЧАСТИ
Кроме услуг по ремонту, диагностике и обслуживанию оборудования, мы предлагаем огромный выбор комплектующих и запасных частей на продажу в наличии и под заказ.Подробнее
УСЛУГИ
Мы постоянно расширяем список предоставляемых услуг для всех своих клиентов! Растем вместе с вами. С наиболее полным перечнем услуг вы можете ознакомится по ссылке ниже.Подробнее
Контакты Сервисного центра
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
БРЮХНО ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ8(4852)73-72-91 bryuhno@bigam.ru
ОТДЕЛ ПРИЕМА ОБОРУДОВАНИЯ8(4852)78-08-89 8(4852)78-08-90 8(4852)78-08-46 sc@bigam.ru
ОТДЕЛ ПРОДАЖИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ8(4852)73-76-02 8(4852)78-08-91 sc@bigam.ru
ЖАЛОБЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯzabota@bigam.ru
Как проехать
АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 12 (рядом с Торговым центром «Бигам»)
ГРАФИК РАБОТЫ
Пн - Пт: 9:00 - 18:00
Сб, Вс : выходной день.
КООРДИНАТЫ
Широта: 57.66455561726793
Долгота: 39.83950801321297