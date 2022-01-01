Товары первой необходимости
42 товара
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- 20 ₽1 шт., 0.08 кгТип: свечаКоличество, шт: 1Вес, кг: 0.08
- 215 ₽3 кгТип: угольВес, кг: 3
- 30 ₽сухие, 100 шт.Тип: сухиеФорма салфетки: квадратнаяКоличество слоев, шт: 1Гипоаллергенные: НетУпаковка: целлофан
- 35 ₽0.1 лТип: хлоргексидинОбъем, л: 0.1
- 90 ₽10 шт.Тип: спиралиКоличество, шт: 10Вес, кг: 0.12
- 180 ₽Тип: антисептик
- 100 ₽влажные, 100 шт.Тип: влажныеФорма салфетки: прямоугольнаяГипоаллергенные: НетУпаковка: мягкая упаковкаКоличество в упаковке, шт: 100
- 140 ₽1 шт., 30 млТип: жидкость от комаровКоличество, шт: 1Объем, мл: 30Вес, кг: 0.02
- 190 ₽1 шт., 150 млТип: аэрозольКоличество, шт: 1Объем, мл: 150Вес, кг: 0.15
- 260 ₽1 шт., 30 млТип: жидкость от комаровКоличество, шт: 1Объем, мл: 30Вес, кг: 0.25
- 119 ₽влажные, 80 шт.Тип: влажныеФорма салфетки: прямоугольнаяГипоаллергенные: НетУпаковка: мягкая упаковка с крышкойКоличество в упаковке, шт: 80
- 25 ₽сухие, 100 шт.Тип: сухиеФорма салфетки: квадратнаяКоличество слоев, шт: 1Гипоаллергенные: НетУпаковка: целлофан
- 18 ₽Тип: мылоВес, кг: 1
- 155 ₽влажные, 72 шт.Тип: влажныеФорма салфетки: прямоугольнаяГипоаллергенные: ДаУпаковка: мягкая упаковка с крышкойКоличество в упаковке, шт: 72
- 5 ₽голубой, 1 шт.Количество слоев, шт: 3Цвет: голубойКоличество в упаковке, шт: 1
- 23 ₽450x10x1 мм, 0.05 кгТип: шампураМатериал: нержавеющая стальГабариты, мм: 450x10x1Вес, кг: 0.05
- 90 ₽1 шт., 0.5 лТип: розжигКоличество, шт: 1Объем, л: 0.5
- 80 ₽сухие, 400 шт.Тип: сухиеФорма салфетки: квадратнаяКоличество слоев, шт: 1Гипоаллергенные: НетУпаковка: целлофан
- 350 ₽0.2 л, 1 шт.Тип: антисептикОбъем, л: 0.2Количество в упаковке, шт: 1
- 790 ₽1 шт.Тип: отпугиватель грызуновНазначение: от грызуновКоличество, шт: 1Вес, кг: 0.2
- 39 ₽Тип: мылоВес, кг: 0.2
- 22 ₽белый, 1 шт.Количество слоев, шт: 1Материал: нетканыйЦвет: белыйКоличество в упаковке, шт: 1
- 144 ₽1 шт., 150 млТип: аэрозольКоличество, шт: 1Объем, мл: 150Вес, кг: 0.13
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