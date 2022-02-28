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Бензопила одноручная Patriot 2512, рабочий объем двигателя 25 см3
4.1
26
8 490 ₽
8 990 ₽
Бензопилы
  • Персональная скидка
Бензопила Patriot 2512
Арт. X188248
4.1
26
Бензопила одноручная Patriot 2512, рабочий объем двигателя 25 см3
Бензопила одноручная Patriot 2512, рабочий объем двигателя 25 см3
Бензопила одноручная Patriot 2512, рабочий объем двигателя 25 см3
Бензопила одноручная Patriot 2512, рабочий объем двигателя 25 см3
Бензопила одноручная Patriot 2512, рабочий объем двигателя 25 см3
Бензопила одноручная Patriot 2512, рабочий объем двигателя 25 см3
Бензопила одноручная Patriot 2512, рабочий объем двигателя 25 см3
  • Персональная скидка
Бензопила одноручная Patriot 2512, рабочий объем двигателя 25 см3
Бензопила одноручная Patriot 2512, рабочий объем двигателя 25 см3
Бензопила одноручная Patriot 2512, рабочий объем двигателя 25 см3
Бензопила одноручная Patriot 2512, рабочий объем двигателя 25 см3
Бензопила одноручная Patriot 2512, рабочий объем двигателя 25 см3
Бензопила одноручная Patriot 2512, рабочий объем двигателя 25 см3
Бензопила одноручная Patriot 2512, рабочий объем двигателя 25 см3

Бензопила Patriot 2512

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  • -500 ₽
8 490 ₽
8 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X188248
4.1
26

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Вес, кг
3.8
Праймер
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -500 ₽
8 490 ₽
8 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Компактная универсальная бензопила Patriot 2512 с металлическим упором для подрезки сухих веток деревьев и кустарников, а также для распиловки стволов диаметром не более 10-15 сантиметров. Небольшой вес, экономичный двигатель, передовая система антивибрации и сбалансированная конструкция обеспечивают комфорт при продолжительной работе без физических усилий. Для безопасной работы пила оснащена уловителем цепи, тормозом цепи, предохранителем клавиши старта и щитком для защиты рук. Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяют самостоятельно проводить техническое обслуживание. Пила оборудована автоматической системой смазки цепи, которая не даст перегреться рабочим частям пилы и предохранит их от преждевременного износа и коррозии. Натяжение цепи контролируется с помощью бокового натяжителя.

    Преимущества

    • Компактные размеры
    • Малый вес
    • Система подавления вибрации
    • Автоматическая смазка цепи
    • Безопасная работа
    • Уловитель цепи
    • Боковой натяжитель цепи