Бензопила одноручная Patriot 2512, рабочий объем двигателя 25 см3

Преимущества

Компактные размеры

Малый вес

Система подавления вибрации

Автоматическая смазка цепи

Безопасная работа

Уловитель цепи

Боковой натяжитель цепи

Компактная универсальная бензопила Patriot 2512 с металлическим упором для подрезки сухих веток деревьев и кустарников, а также для распиловки стволов диаметром не более 10-15 сантиметров. Небольшой вес, экономичный двигатель, передовая система антивибрации и сбалансированная конструкция обеспечивают комфорт при продолжительной работе без физических усилий. Для безопасной работы пила оснащена уловителем цепи, тормозом цепи, предохранителем клавиши старта и щитком для защиты рук. Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяют самостоятельно проводить техническое обслуживание. Пила оборудована автоматической системой смазки цепи, которая не даст перегреться рабочим частям пилы и предохранит их от преждевременного износа и коррозии. Натяжение цепи контролируется с помощью бокового натяжителя.