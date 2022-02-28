Бензопила одноручная Patriot 2512, рабочий объем двигателя 25 см3

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Бензопила Patriot 2512
Арт. X188248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|3.8
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Праймер
|Да
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- Компактная универсальная бензопила Patriot 2512 с металлическим упором для подрезки сухих веток деревьев и кустарников, а также для распиловки стволов диаметром не более 10-15 сантиметров. Небольшой вес, экономичный двигатель, передовая система антивибрации и сбалансированная конструкция обеспечивают комфорт при продолжительной работе без физических усилий. Для безопасной работы пила оснащена уловителем цепи, тормозом цепи, предохранителем клавиши старта и щитком для защиты рук. Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяют самостоятельно проводить техническое обслуживание. Пила оборудована автоматической системой смазки цепи, которая не даст перегреться рабочим частям пилы и предохранит их от преждевременного износа и коррозии. Натяжение цепи контролируется с помощью бокового натяжителя.
Преимущества
- Компактные размеры
- Малый вес
- Система подавления вибрации
- Автоматическая смазка цепи
- Безопасная работа
- Уловитель цепи
- Боковой натяжитель цепи