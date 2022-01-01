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Инструмент

Аккумуляторный инструмент

1379 товаров
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В этой категории Вы можете выбрать аккумуляторный инструмент на любой вкус. “Бигам” предлагает широкий выбор универсальной строительной техники, куда входят профессиональные и бытовые приборы. Рекомендуем заглянуть и в раздел расходных материалов, где можно подобрать аксессуары и средства защиты к ним.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторный инструмент в городе Ярославль по цене от 22999 до 22999 рублей. В наличии более 1379 наименований. Аккумуляторный инструмент можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Гайковерт с АКБ Patriot BR 210Li + зарядное устройство и АКБ
14 990 ₽
Гайковерт с АКБ Patriot BR 210Li + зарядное устройство и АКБ
Лобзик Patriot LS 500UES (аккумуляторный инструмент)
3 990 ₽
Лобзик Patriot LS 500UES (аккумуляторный инструмент)
Садовые ножницы BOSCH ISIO 3 0.600.833.105 с АКБ
12 640 ₽
Садовые ножницы BOSCH ISIO 3 0.600.833.105 с АКБ
Отвертка электрическая ручная Makita TD 022 DSE
12 009 ₽
Отвертка электрическая ручная Makita TD 022 DSE
Строительная пила DeWalt DCM575N (цепная, аккумуляторная)
29 390 ₽
Строительная пила DeWalt DCM575N (цепная, аккумуляторная)
Садовая пила Stihl MSA 160 CBQ (аккумуляторный инструмент)
35 990 ₽
Садовая пила Stihl MSA 160 CBQ (аккумуляторный инструмент)
Садовая пила HUSQVARNA 9670982-01 (цепная, аккумуляторная)
30 899 ₽
Садовая пила HUSQVARNA 9670982-01 (цепная, аккумуляторная)
Садовая пила Husqvarna 330i-12" (аккумуляторный инструмент)
41 609 ₽
Садовая пила Husqvarna 330i-12" (аккумуляторный инструмент)
Садовые ожницы HUSQVARNA 115iHD45
29 990 ₽
Садовые ожницы HUSQVARNA 115iHD45
Краскопульт REDVERG RD-PS18V (инструмент без аккумулятора в комплекте)
5 100 ₽
Краскопульт REDVERG RD-PS18V (инструмент без аккумулятора в комплекте)
Дисковая пила REDVERG RD-CS18V (аккумуляторный инструмент)
7 790 ₽
Дисковая пила REDVERG RD-CS18V (аккумуляторный инструмент)
Садовые ножницы для травы STIGA SGM 72 AE
12 090 ₽
Садовые ножницы для травы STIGA SGM 72 AE
Перфоратор Patriot RH 210UES (аккумуляторный инструмент)
10 990 ₽
Перфоратор Patriot RH 210UES (аккумуляторный инструмент)
Лобзик METABO STAB 18LTX100 (инструмент с аккумулятором и ЗУ)
18 799 ₽
Лобзик METABO STAB 18LTX100 (инструмент с аккумулятором и ЗУ)
Перфоратор SKytools SK300 (аккумуляторный инструмент)
14 910 ₽
Перфоратор SKytools SK300 (аккумуляторный инструмент)
Садовые ножницы MAKITA UM 600DWAE
16 190 ₽
Садовые ножницы MAKITA UM 600DWAE
Лобзик Ставр ЛА-80/20 (инструмент без аккумулятора и ЗУ)
4 428 ₽
Лобзик Ставр ЛА-80/20 (инструмент без аккумулятора и ЗУ)
Перфоратор Ставр ПАГ-18/20 (аккумуляторный инструмент)
5 490 ₽
Перфоратор Ставр ПАГ-18/20 (аккумуляторный инструмент)
Заклепочник Milwaukee M12 BPRT-0 (аккумуляторный инструмент)
32 490 ₽
Заклепочник Milwaukee M12 BPRT-0 (аккумуляторный инструмент)
Фрезер по гипсокартону DeWalt DCS551N-XJ 18В XR (аккумуляторный инструмент, без АКБ и ЗУ)
11 504 ₽
Фрезер по гипсокартону DeWalt DCS551N-XJ 18В XR (аккумуляторный инструмент, без АКБ и ЗУ)
Лобзик строительный Bosch GST 12V-7 (аккумуляторный инструмент)
12 080 ₽
Лобзик строительный Bosch GST 12V-7 (аккумуляторный инструмент)
Аккумуляторная сабельная пила Bosch EasyCut12 06033C9020
16 890 ₽
Аккумуляторная сабельная пила Bosch EasyCut12 06033C9020
Отвертка ИНТЕРСКОЛ ОА-3,6Ф Li-ion + устройство для зарядки
2 259 ₽
Отвертка ИНТЕРСКОЛ ОА-3,6Ф Li-ion + устройство для зарядки
Гайковерт Bosch GDR 120-Li без АКБ и зарядного устройства
5 699 ₽
Гайковерт Bosch GDR 120-Li без АКБ и зарядного устройства
Дисковая пила Bosch GKS 18V-57 Solo (аккумуляторный инструмент)
15 299 ₽
Дисковая пила Bosch GKS 18V-57 Solo (аккумуляторный инструмент)
Цепная аккумуляторная пила Stihl GTA 26
17 990 ₽
Цепная аккумуляторная пила Stihl GTA 26
Гайковерт DeWalt DCF899N-XJ 18В без зарядного устройства и АКБ
32 222 ₽
Гайковерт DeWalt DCF899N-XJ 18В без зарядного устройства и АКБ
Угловая шлифмашина электрическая Metabo W 18 LTX 125
19 699 ₽
Угловая шлифмашина электрическая Metabo W 18 LTX 125
Клеевой пистолет STANLEY 6-GR90R STHT6-70416 (аккумуляторный инструмент)
3 460 ₽
Клеевой пистолет STANLEY 6-GR90R STHT6-70416 (аккумуляторный инструмент)
Эксцентриковая шлифовальная машина Ставр МШЭА-125/20
2 578 ₽
Эксцентриковая шлифовальная машина Ставр МШЭА-125/20
Степлер BOSCH PTK 14 EDT (аккумуляторный инструмент)
7 999 ₽
Степлер BOSCH PTK 14 EDT (аккумуляторный инструмент)
Торцовочная пила Metabo KS 18 LTX (аккумуляторный инструмент)
13 587 ₽
Торцовочная пила Metabo KS 18 LTX (аккумуляторный инструмент)
Набор аккумуляторного инструмента Makita DK 18298 X1
15 796 ₽
Набор аккумуляторного инструмента Makita DK 18298 X1
Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 2.3 10.8 B*BS+SDS,2*2А*ч 685055000
17 299 ₽
Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 2.3 10.8 B*BS+SDS,2*2А*ч 685055000
Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 3.2 10.8B*BS+ASE+SSD 685057000
24 699 ₽
Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 3.2 10.8B*BS+ASE+SSD 685057000
Набор аккумуляторного инструмента Metabo Combo Set 2.4 685056000
18 605 ₽
Набор аккумуляторного инструмента Metabo Combo Set 2.4 685056000
Набор аккумуляторных инструментов Makita DK 1200 ( DF330+ MR051) 176134
7 090 ₽
Набор аккумуляторных инструментов Makita DK 1200 ( DF330+ MR051) 176134
Угловая шлифмашина электрическая Makita DGA 506Z
22 450 ₽
Угловая шлифмашина электрическая Makita DGA 506Z
Отвертка электрическая ручная ЗУБР ЗО-7.2-Ли КН
3 270 ₽
Отвертка электрическая ручная ЗУБР ЗО-7.2-Ли КН
Садовые ножницы Husqvarna 520iHD60
62 290 ₽
Садовые ножницы Husqvarna 520iHD60
Перфоратор DeWalt DCH133N (аккумуляторный инструмент)
15 427 ₽
Перфоратор DeWalt DCH133N (аккумуляторный инструмент)
Отвертка электрическая с битами BOSCH GO2 0.601.9H2.100
4 699 ₽
Отвертка электрическая с битами BOSCH GO2 0.601.9H2.100
Пила Greenworks G40CS30K240В (цепная, аккумуляторная)
17 810 ₽
Пила Greenworks G40CS30K240В (цепная, аккумуляторная)
Садовая пила Greenworks G40CS30 40В (цепная, без АКБ и ЗУ)
6 490 ₽
Садовая пила Greenworks G40CS30 40В (цепная, без АКБ и ЗУ)
Перфоратор Milwaukee M18 CH-0X FUEL (аккумуляторный инструмент)
40 990 ₽
Перфоратор Milwaukee M18 CH-0X FUEL (аккумуляторный инструмент)
Полировальная шлифовальная машина ИНТЕРСКОЛ УПМ-180/18ВЭ
8 590 ₽
Полировальная шлифовальная машина ИНТЕРСКОЛ УПМ-180/18ВЭ
Отвертка BOSCH IXO Full Pack (инструмент с аккумулятором)
6 050 ₽
Отвертка BOSCH IXO Full Pack (инструмент с аккумулятором)
Шлифмашина угловая ручная Makita DGA504RME
33 620 ₽
Шлифмашина угловая ручная Makita DGA504RME