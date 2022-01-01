Аккумуляторный инструмент
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1379 товаров
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- 1 490 ₽1 980 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 16.8-Li-ion 063-4040 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 16,8 В)1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -490 ₽
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- 1 599 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 16 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- 1 848 ₽2 100 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- -252 ₽
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- 7 899 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000 (2 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Персональная скидка
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- 4 401 ₽18 В, 7000 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйЕмкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 18
- 8 399 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Персональная скидка
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- 7 517 ₽14 070 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 21 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -6 553 ₽
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- 9 989 ₽12 790 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -2 801 ₽
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- 8 120 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 7 993 ₽11 790 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -3 797 ₽
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- 18 380 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (с аккумулятором и зарядным устройством)1800 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 3 951 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 6 490 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Персональная скидка
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- 16 759 ₽22 390 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -5 631 ₽
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- 7 342 ₽9 590 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 21 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -2 248 ₽
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