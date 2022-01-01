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В этой категории Вы можете выбрать аккумуляторный инструмент на любой вкус. “Бигам” предлагает широкий выбор универсальной строительной техники, куда входят профессиональные и бытовые приборы. Рекомендуем заглянуть и в раздел расходных материалов, где можно подобрать аксессуары и средства защиты к ним.

В этой категории Вы можете выбрать аккумуляторный инструмент на любой вкус. “Бигам” предлагает широкий выбор универсальной строительной техники, куда входят профессиональные и бытовые приборы. Рекомендуем заглянуть и в раздел расходных материалов, где можно подобрать аксессуары и средства защиты к ним.