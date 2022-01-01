Работа инструмента с бетоном возможна только с буром высокого качества. Применение буров по бетону, в отличие от сверла, довольно широко: они используются для строительных работ, ремонта, бурения стен. Зубила выполнены из твердосплавного материала, поэтому подойдут для сверления отверстий в самых жестких поверхностях.

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