Коронки используются для бурения, применяются в основном в промышленности. Насадки отличаются по структуре, поскольку имеют разное назначение. Представлены изделия из стали, биметаллического сплава или приспособление с алмазным напылением для высокого качества выполняемых работ.

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