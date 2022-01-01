Набор кольцевых пил по дереву Практика Мастер 774-405

Преимущества

Изготовлен из конструкционной пружинной стали марки 65Г с дополнительной заточкой и закалкой пильных зубьев

Твердость пильных зубьев HRC 40-48

Набор кольцевых пил ПРАКТИКА Мастер 774-405 по дереву, 7шт., предназначен для сверления отверстий в мягкой и твердой древесине, ДСП, гипсокартоне, пластике.