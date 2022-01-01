Набор кольцевых пил по дереву Практика Мастер 774-405
Арт. О00000024255
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип упаковки
|блистер
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min диаметр, мм
|26
- Набор кольцевых пил ПРАКТИКА Мастер 774-405 по дереву, 7шт., предназначен для сверления отверстий в мягкой и твердой древесине, ДСП, гипсокартоне, пластике.
Преимущества
- Изготовлен из конструкционной пружинной стали марки 65Г с дополнительной заточкой и закалкой пильных зубьев
- Твердость пильных зубьев HRC 40-48