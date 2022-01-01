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Набор кольцевых пил по дереву Практика Мастер 774-405
430 ₽
Наборы коронок по дереву
    Набор кольцевых пил по дереву Практика Мастер 774-405
    Арт. О00000024255
    Набор кольцевых пил по дереву Практика Мастер 774-405
    Набор кольцевых пил по дереву Практика Мастер 774-405
      Набор кольцевых пил по дереву Практика Мастер 774-405
      Набор кольцевых пил по дереву Практика Мастер 774-405

      Набор кольцевых пил по дереву Практика Мастер 774-405

      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024255

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип упаковки
      		блистер
      min диаметр, мм
      		26
      Все характеристики
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор кольцевых пил ПРАКТИКА Мастер 774-405 по дереву, 7шт., предназначен для сверления отверстий в мягкой и твердой древесине, ДСП, гипсокартоне, пластике.

        Преимущества

        • Изготовлен из конструкционной пружинной стали марки 65Г с дополнительной заточкой и закалкой пильных зубьев
        • Твердость пильных зубьев HRC 40-48