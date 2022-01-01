Штукатурный инструмент
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- 11 913 ₽Высота площадки, м: 0.98
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- 1 450 ₽Тип строительного правила: трапеция
- 12 230 ₽
- 1 680 ₽Тип строительного правила: трапеция
- 13 550 ₽Высота площадки, м: 1.26
- 1 635 ₽1 990 ₽Материал: алюминийВес инструмента: 0.435 кг
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В этой категории вы можете приобрести любой штукатурный инструмент: фасадные и малярные шпатели, скребки, гладилки, терки, кельмы. Основное назначение этих инструментов – равномерное покрытие поверхности стройматериалом (штукатуркой, шпатлевкой, затиркой, клеем) и удаление его излишков.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить штукатурный инструмент в городе Ярославль по цене от 165 до 1550 рублей. В наличии более 795 наименований. Штукатурный инструмент можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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