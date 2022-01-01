Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инструмент

Штукатурный инструмент

795 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
В этой категории вы можете приобрести любой штукатурный инструмент: фасадные и малярные шпатели, скребки, гладилки, терки, кельмы. Основное назначение этих инструментов – равномерное покрытие поверхности стройматериалом (штукатуркой, шпатлевкой, затиркой, клеем) и удаление его излишков.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить штукатурный инструмент в городе Ярославль по цене от 165 до 1550 рублей. В наличии более 795 наименований. Штукатурный инструмент можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Инструмент для размешивания смесей CROWN CT10049
9 990 ₽
Инструмент для размешивания смесей CROWN CT10049
Стремянка Алюмет (алюминиевая, 4 ступени, 820 мм)
3 416 ₽
Стремянка Алюмет (алюминиевая, 4 ступени, 820 мм)
Хозяйственное ведро оцинкованное 67590, 9л
390 ₽
Хозяйственное ведро оцинкованное 67590, 9л
Кисть для краски круглая ЛАКРА №4 0100104
20 ₽
Кисть для краски круглая ЛАКРА №4 0100104
Плоская кисть для обоев Лазурит 0101205 (38 мм)
60 ₽
Плоская кисть для обоев Лазурит 0101205 (38 мм)
Плоская кисть для стен ЛАКРА ПРОФИ 0104112
155 ₽
Плоская кисть для стен ЛАКРА ПРОФИ 0104112
Пистолет для герметиков ЗУБР Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
684 ₽
Пистолет для герметиков ЗУБР Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
Валик для строиельных работ 0312011, инструмент с ручкой
170 ₽
Валик для строиельных работ 0312011, инструмент с ручкой
Валик для краски T4P, инструмент с ручкой, размер 18/250/48 мм
330 ₽
Валик для краски T4P, инструмент с ручкой, размер 18/250/48 мм
Пистолет для монтажной пены MATRIX 88669
1 635 ₽
Пистолет для монтажной пены MATRIX 88669
Алюминиевое правило для штукатурки ЗУБР 1072-3.0_z01
4 670 ₽
Алюминиевое правило для штукатурки ЗУБР 1072-3.0_z01
Правило для штукатурки СИБРТЕХ 89604, тип трапеция
1 450 ₽
Правило для штукатурки СИБРТЕХ 89604, тип трапеция
Зубчатая гладилка для строительных работ ЗУБР 0804-08
440 ₽
Зубчатая гладилка для строительных работ ЗУБР 0804-08
Насадка миксер для смесей T4P 0802001
437 ₽
Насадка миксер для смесей T4P 0802001
Телескопическая лестница для дома АЛЮМЕТ TLS 3.8 м
12 490 ₽
Телескопическая лестница для дома АЛЮМЕТ TLS 3.8 м
Кисть флейцевая MASTER COLOR 30-0014, 60 мм
115 ₽
Кисть флейцевая MASTER COLOR 30-0014, 60 мм
Штукатурный шпатель с пластиковой ручкой MASTER COLOR 30-2608
280 ₽
Штукатурный шпатель с пластиковой ручкой MASTER COLOR 30-2608
Ручной инструмент для резки кабеля Milwaukee 48226104
2 580 ₽
Ручной инструмент для резки кабеля Milwaukee 48226104
Штукатурный шпатель с пластиковой ручкой ЗУБР 08215-2
350 ₽
Штукатурный шпатель с пластиковой ручкой ЗУБР 08215-2
Инструмент для смесей и растворов ЭНКОР МЭ-2 1600ЭМ
7 850 ₽
Инструмент для смесей и растворов ЭНКОР МЭ-2 1600ЭМ
Кельма пластиковая для отделочных работ MASTER COLOR 30-2010
440 ₽
Кельма пластиковая для отделочных работ MASTER COLOR 30-2010
Кельма для отделочных работ MASTER COLOR 30-2012, 270 x 130 мм
600 ₽
Кельма для отделочных работ MASTER COLOR 30-2012, 270 x 130 мм
Кельма MASTER COLOR 30-2043, инструмент зубчатого типа
550 ₽
Кельма MASTER COLOR 30-2043, инструмент зубчатого типа
Штукатурный шпатель с пластиковой ручкой MASTER COLOR 30-2610
345 ₽
Штукатурный шпатель с пластиковой ручкой MASTER COLOR 30-2610
Металлический штукатурный шпатель MASTER COLOR 30-2612
320 ₽
Металлический штукатурный шпатель MASTER COLOR 30-2612
Хоппер-ковш для отделочных работ ZITREK SN-01 021-3150
3 980 ₽
Хоппер-ковш для отделочных работ ZITREK SN-01 021-3150
Пластиковое ведро для строительных работ 1082120, 20л
230 ₽
Пластиковое ведро для строительных работ 1082120, 20л
Герметик строительный МАКРОФЛЕКС 1306885
770 ₽
Герметик строительный МАКРОФЛЕКС 1306885
Мастерок РемоКолор 28-3-055, форма инструмента "сердечко"
310 ₽
Мастерок РемоКолор 28-3-055, форма инструмента "сердечко"
Мастерок для отделочных работ РемоКолор 28-1-054
220 ₽
Мастерок для отделочных работ РемоКолор 28-1-054
Инструмент для подготовки смесей ЗУБР МР-1050-1
6 273 ₽
Инструмент для подготовки смесей ЗУБР МР-1050-1
Валик для краски ЛАКРА 0306180, инструмент с ручкой
170 ₽
Валик для краски ЛАКРА 0306180, инструмент с ручкой
Шлифовальная сетка Лакра Р80 2206080 (5 шт.)
165 ₽
Шлифовальная сетка Лакра Р80 2206080 (5 шт.)
Шлифовальный лист на бумажной основе РемоКолор 32-5-124
240 ₽
Шлифовальный лист на бумажной основе РемоКолор 32-5-124
Пленка STAYER "MASTER" защитная укрывочная, HDPE, 12 мкм, 4 х 12,5 м 1225-15-12
570 ₽
Пленка STAYER "MASTER" защитная укрывочная, HDPE, 12 мкм, 4 х 12,5 м 1225-15-12
Плоская кисть для краски ЛАКРА Стандарт 0100525 (25 мм)
45 ₽
Плоская кисть для краски ЛАКРА Стандарт 0100525 (25 мм)
Плоская кисть для обоев 0101000 (3/4", белый)
30 ₽
Плоская кисть для обоев 0101000 (3/4", белый)
Валик для краски T4P 0312041, инструмент с ручкой
300 ₽
Валик для краски T4P 0312041, инструмент с ручкой
Алюминиевое правило СИБРТЕХ 89605, трапеция
1 680 ₽
Алюминиевое правило СИБРТЕХ 89605, трапеция
Правило для штукатурки "Трапеция" СИБРТЕХ 89603 (2 м)
1 090 ₽
Правило для штукатурки "Трапеция" СИБРТЕХ 89603 (2 м)
Насадка миксер ПРАКТИКА 779-585 SDS-plus
570 ₽
Насадка миксер ПРАКТИКА 779-585 SDS-plus
Пистолет для монтажной пены MATRIX 88668
769 ₽
Пистолет для монтажной пены MATRIX 88668
Мастерок ЛАКРА КБ 60, форма инструмента "треугольник"
250 ₽
Мастерок ЛАКРА КБ 60, форма инструмента "треугольник"
Шлифовальная бумага Лакра 2204400 (230x280 мм, 10 шт.)
190 ₽
Шлифовальная бумага Лакра 2204400 (230x280 мм, 10 шт.)
Малярный валик STAYER GIRPAINT Profi, инструмент с ручкой
270 ₽
Малярный валик STAYER GIRPAINT Profi, инструмент с ручкой
Таз строительный прямоугольный ЗУБР 06097-65_z02, 65 литров, высокопрочный
509 ₽
Таз строительный прямоугольный ЗУБР 06097-65_z02, 65 литров, высокопрочный
Штукатурный шпатель металлический ЗУБР Мастер 08215-3
310 ₽
Штукатурный шпатель металлический ЗУБР Мастер 08215-3
Сумка для инструментов Berger ГРИМНИЦ BG1201
2 069 ₽
Сумка для инструментов Berger ГРИМНИЦ BG1201