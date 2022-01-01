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В этой категории вы можете приобрести любой штукатурный инструмент: фасадные и малярные шпатели, скребки, гладилки, терки, кельмы. Основное назначение этих инструментов – равномерное покрытие поверхности стройматериалом (штукатуркой, шпатлевкой, затиркой, клеем) и удаление его излишков.

В этой категории вы можете приобрести любой штукатурный инструмент: фасадные и малярные шпатели, скребки, гладилки, терки, кельмы. Основное назначение этих инструментов – равномерное покрытие поверхности стройматериалом (штукатуркой, шпатлевкой, затиркой, клеем) и удаление его излишков.