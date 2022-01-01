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Кисть флейцевая Master Color 30-0014, 60 мм
115 ₽
Малярные плоские кисти
    Кисть флейцевая Master Color 30-0014, 60 мм
    Арт. Ю00000020376
    Кисть флейцевая Master Color 30-0014, 60 мм

      Кисть флейцевая Master Color 30-0014, 60 мм

      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000020376

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		60
      Все характеристики
      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кисть флейцевая Master Color 30-0014 оснащена светлым натуральным ворсом, удобной в обхвате деревянной ручкой с отверстием для подвеса, а также надежным металлическим бандажом, который дополнительно зафиксирован заклепками. Данный инструмент совместим в работе со всеми видами лакокрасочных материалов.