Кисть флейцевая Master Color 30-0014, 60 мм
Арт. Ю00000020376
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|плоская
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Ширина, мм
|60
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- Кисть флейцевая Master Color 30-0014 оснащена светлым натуральным ворсом, удобной в обхвате деревянной ручкой с отверстием для подвеса, а также надежным металлическим бандажом, который дополнительно зафиксирован заклепками. Данный инструмент совместим в работе со всеми видами лакокрасочных материалов.