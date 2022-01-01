Кисть флейцевая Master Color 30-0014, 60 мм

Кисть флейцевая Master Color 30-0014 оснащена светлым натуральным ворсом, удобной в обхвате деревянной ручкой с отверстием для подвеса, а также надежным металлическим бандажом, который дополнительно зафиксирован заклепками. Данный инструмент совместим в работе со всеми видами лакокрасочных материалов.