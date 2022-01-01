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- 1 490 ₽1 980 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 16.8-Li-ion 063-4040 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 16,8 В)1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -490 ₽
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- 1 599 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 16 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- 3 399 ₽5 350 ₽Мощность, Вт: 700Длина кабеля, м: 2
- -1 951 ₽
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- 10 149 ₽15 410 ₽
- -5 261 ₽
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- 1 848 ₽2 100 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- -252 ₽
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- 7 199 ₽9 040 ₽
- -1 841 ₽
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- 7 899 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000 (2 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Персональная скидка
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- 16 699 ₽Мощность, Вт: 1100Вес, кг: 9.4Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5000
- 8 399 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Персональная скидка
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- 7 517 ₽14 070 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 21 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -6 553 ₽
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- 9 989 ₽12 790 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -2 801 ₽
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- 4 909 ₽7 290 ₽Мощность, Вт: 720Длина кабеля, м: 2.5
- -2 381 ₽
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- 8 160 ₽9 640 ₽Мощность, Вт: 1100Глубина строгания, мм: 3
- -1 480 ₽
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- 5 099 ₽Мощность, Вт: 850Длина кабеля, м: 2.5
- 9 180 ₽11 940 ₽
- -2 760 ₽
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- 8 120 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 7 993 ₽11 790 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -3 797 ₽
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- 18 380 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (с аккумулятором и зарядным устройством)1800 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 11 099 ₽Мощность, Вт: 1200Вес, кг: 4Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 55
- Персональная скидка
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- 3 951 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 6 490 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Персональная скидка
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- 5 699 ₽8 300 ₽Мощность, Вт: 840Длина кабеля, м: 2.5
- -2 601 ₽
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- 9 599 ₽14 640 ₽Мощность, Вт: 1050Вес, кг: 4Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 54
- -5 041 ₽
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- 16 759 ₽22 390 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -5 631 ₽
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- 20 580 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 13Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 5000
- Персональная скидка
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- 7 342 ₽9 590 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 21 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -2 248 ₽
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- 6 800 ₽8 870 ₽3100 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 65 мм
- -2 070 ₽
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- 14 479 ₽22 300 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 5Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75.5
- -7 821 ₽
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- 3 499 ₽Мощность, Вт: 650Длина кабеля, м: 2.5
- Персональная скидка
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- 5 290 ₽6 790 ₽3100 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 65 мм
- -1 500 ₽
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- 12 999 ₽16 490 ₽Мощность, Вт: 650Глубина строгания, мм: 3
- -3 491 ₽
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- 8 110 ₽10 130 ₽Мощность, Вт: 1100Длина кабеля, м: 2.5
- -2 020 ₽
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- 4 990 ₽6 990 ₽Крутящий момент: 56Патрон: быстрозажимнойСкоростей: 2Диаметр сверления: 28Вес, кг: 1.2
- -2 000 ₽
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Электроинструмент - оборудование, которое используется для профессиональных строительных работ, ремонта в доме. Отличается безопасностью, способностью работать продолжительное время. В этой категории Интернет-магазина “Бигам” Вы можете приобрести электроинструменты, а также аксессуары и расходные материалы к ним.
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