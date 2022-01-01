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Инструмент

Электро­инструмент

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Электроинструмент - оборудование, которое используется для профессиональных строительных работ, ремонта в доме. Отличается безопасностью, способностью работать продолжительное время. В этой категории Интернет-магазина “Бигам” Вы можете приобрести электроинструменты, а также аксессуары и расходные материалы к ним.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить электро­инструмент в городе Ярославль по цене от 0 до 999999 рублей. В наличии более 10000 наименований. Электро­инструмент можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт
2 790 ₽
Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт
Отбойный молоток Bosch GSH 5CE 0.611.321.000
42 000 ₽
Отбойный молоток Bosch GSH 5CE 0.611.321.000
Угловая шлифовальная машина Makita 9557HN01
5 869 ₽
Угловая шлифовальная машина Makita 9557HN01
Краскопульт Sturm SG 9660 B
4 350 ₽
Краскопульт Sturm SG 9660 B
Перфоратор SDS-Max Makita HR5202C 181957, 1510 Вт, 19.9 Дж
78 250 ₽
Перфоратор SDS-Max Makita HR5202C 181957, 1510 Вт, 19.9 Дж
Реноватор универсальный Энкор МФЭ-300Э 50272
3 350 ₽
Реноватор универсальный Энкор МФЭ-300Э 50272
Электрический лобзик Patriot LS 650
3 390 ₽
Электрический лобзик Patriot LS 650
Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
36 990 ₽
Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт
8 499 ₽
Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт
Строительный фен DeWalt D26414
7 680 ₽
Строительный фен DeWalt D26414
Строительный фен Sturm HG2004
2 450 ₽
Строительный фен Sturm HG2004
Отбойный молоток Stanley STHM5KS-B9
12 856 ₽
Отбойный молоток Stanley STHM5KS-B9
Болгарка DeWalt DWE 4051 G
8 027 ₽
Болгарка DeWalt DWE 4051 G
Электрический лобзик Bosch GST 8000 E 0.601.58H.000
9 190 ₽
Электрический лобзик Bosch GST 8000 E 0.601.58H.000
Электрический лобзик Фиолент ПМ3-600Э
3 459 ₽
Электрический лобзик Фиолент ПМ3-600Э
Штроборез Фиолент Б3-40
8 999 ₽
Штроборез Фиолент Б3-40
Циркулярная пила Sturm CS 50201
7 029 ₽
Циркулярная пила Sturm CS 50201
Фрезер Stanley SRR1200-RU
5 807 ₽
Фрезер Stanley SRR1200-RU
Сабельная пила Stanley SPT900
6 287 ₽
Сабельная пила Stanley SPT900
Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 202 21В Max UES 250205121
3 279 ₽
Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 202 21В Max UES 250205121
Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70, 2.2 Дж
8 910 ₽
Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70, 2.2 Дж
Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
5 490 ₽
Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
Циркулярная пила Patrior CS 210 190301610
9 190 ₽
Циркулярная пила Patrior CS 210 190301610
Электрический ударный гайковерт Metabo SSW 650 602204000
46 899 ₽
Электрический ударный гайковерт Metabo SSW 650 602204000
Электрический плиткорез Sturm TC9819L
8 050 ₽
Электрический плиткорез Sturm TC9819L
Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР
4 377 ₽
Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР
Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
21 920 ₽
Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
Фрезер шпоночный Makita PJ7000
17 845 ₽
Фрезер шпоночный Makita PJ7000
Фрезер Фиолент МФ3-1100Э
5 199 ₽
Фрезер Фиолент МФ3-1100Э
Электрический краскопульт Bosch PFS 2000 0.603.207.300
8 599 ₽
Электрический краскопульт Bosch PFS 2000 0.603.207.300
Угловая шлифовальная машина Metabo W 18 LTX 125 + аккумулятор 1х4,0Ач + ЗУ
19 699 ₽
Угловая шлифовальная машина Metabo W 18 LTX 125 + аккумулятор 1х4,0Ач + ЗУ
Электрический рубанок Makita KP0810C
22 620 ₽
Электрический рубанок Makita KP0810C
Фрезер Makita 3612C
28 589 ₽
Фрезер Makita 3612C
Болгарка BOSCH GWS 11-125 0.601.792.0R0
8 799 ₽
Болгарка BOSCH GWS 11-125 0.601.792.0R0
Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508
4 620 ₽
Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508
Электрический лобзик Metabo STEB 70 601040000
10 499 ₽
Электрический лобзик Metabo STEB 70 601040000
Торцовочная пила Зубр Мастер ЗПТ-255-1800 ПЛ
20 580 ₽
Торцовочная пила Зубр Мастер ЗПТ-255-1800 ПЛ
Электрический ударный гайковерт Dewalt DW 292
32 810 ₽
Электрический ударный гайковерт Dewalt DW 292
Отбойный молоток Makita HM1307C
89 350 ₽
Отбойный молоток Makita HM1307C
Строительный фен Sturm HG2003LCD
4 590 ₽
Строительный фен Sturm HG2003LCD
Электрический краскопульт Bosch PFS 5000E 0.603.207.200
20 960 ₽
Электрический краскопульт Bosch PFS 5000E 0.603.207.200
Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR202RFE, 1.9 Дж
34 999 ₽
Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR202RFE, 1.9 Дж
Болгарка Metabo WEV 15-125 Quick 1550Вт 600468000
15 199 ₽
Болгарка Metabo WEV 15-125 Quick 1550Вт 600468000
Угловая шлифовальная машина BOSCH GWS 7-115 0.601.388.106
5 480 ₽
Угловая шлифовальная машина BOSCH GWS 7-115 0.601.388.106
Угловая шлифовальная машина STANLEY STGS7115-B9
2 640 ₽
Угловая шлифовальная машина STANLEY STGS7115-B9
Электрический рубанок Hitachi P20ST
10 530 ₽
Электрический рубанок Hitachi P20ST
Перфоратор SDS-Max Makita HR5212C 179745, 1510 Вт, 20 Дж
79 900 ₽
Перфоратор SDS-Max Makita HR5212C 179745, 1510 Вт, 20 Дж
Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 180-LI 0.611.911.121
32 330 ₽
Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 180-LI 0.611.911.121
Реноватор DeWalt DWE 315
14 307 ₽
Реноватор DeWalt DWE 315
Циркулярная пила Bosch GKS 65 GCE 0.601.668.900
20 199 ₽
Циркулярная пила Bosch GKS 65 GCE 0.601.668.900