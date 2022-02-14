Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE (емкость аккумулятора 2 Ач, кейс)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE подходит для сверления отверстий и монтажа оснастки. Мощный светодиод позволяет работать в темных условиях и увеличивает точность выполняемых действий. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. Кейс в комплекте защищает набор от ударов при транспортировке и упрощает процесс хранения.

Преимущества