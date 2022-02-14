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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE (емкость аккумулятора 2 Ач, кейс)
5.0
2
10 990 ₽
14 070 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE
    Арт. О00000001129
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE (емкость аккумулятора 2 Ач, кейс)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE (емкость аккумулятора 2 Ач, кейс)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE (емкость аккумулятора 2 Ач, кейс)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE (емкость аккумулятора 2 Ач, кейс)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE (емкость аккумулятора 2 Ач, кейс)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE (емкость аккумулятора 2 Ач, кейс)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE (емкость аккумулятора 2 Ач, кейс)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE (емкость аккумулятора 2 Ач, кейс)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE (емкость аккумулятора 2 Ач, кейс)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE (емкость аккумулятора 2 Ач, кейс)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE (емкость аккумулятора 2 Ач, кейс)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE (емкость аккумулятора 2 Ач, кейс)

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE

      • -3 080 ₽
      10 990 ₽
      14 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000001129
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -3 080 ₽
      10 990 ₽
      14 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE подходит для сверления отверстий и монтажа оснастки. Мощный светодиод позволяет работать в темных условиях и увеличивает точность выполняемых действий. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. Кейс в комплекте защищает набор от ударов при транспортировке и упрощает процесс хранения.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон Makita DF333DWAE - для простой смены оснастки
        • Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Удобная обрезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости