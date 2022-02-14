Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE (емкость аккумулятора 2 Ач, кейс)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE
Арт. О00000001129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE подходит для сверления отверстий и монтажа оснастки. Мощный светодиод позволяет работать в темных условиях и увеличивает точность выполняемых действий. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. Кейс в комплекте защищает набор от ударов при транспортировке и упрощает процесс хранения.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон Makita DF333DWAE - для простой смены оснастки
- Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
- Удобная обрезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости