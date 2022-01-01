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Шуруповерты

Аккумуляторные дрели-шуруповерты

Найдено: 731 товар
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторные дрели-шуруповерты в городе Ярославль по цене от 0 до 999999 рублей. В наличии более 731 наименования. Аккумуляторные дрели-шуруповерты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Аккумуляторная дрель для сада Metabo PowerMaxx BS 12 (две батареи в наборе)
11 999 ₽
Аккумуляторная дрель для сада Metabo PowerMaxx BS 12 (две батареи в наборе)
Электрическая дрель по металлу DeWalt DCD701D2-QW (макс диаметр металла 10 мм)
15 494 ₽
Электрическая дрель по металлу DeWalt DCD701D2-QW (макс диаметр металла 10 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWYE (двухскоростной, вес 1,1 кг)
7 342 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWYE (двухскоростной, вес 1,1 кг)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 (скоростей две, момент 48 Нм, 2 акк)
13 399 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 (скоростей две, момент 48 Нм, 2 акк)
Дрель-шуруповерт для дома Metabo BS 14.4 (быстрозажимной тип, скоростей две)
13 399 ₽
Дрель-шуруповерт для дома Metabo BS 14.4 (быстрозажимной тип, скоростей две)
Шуруповерт мебельный Metabo BS 14.4 (патрон 10 мм, с набором аксессуаров)
21 482 ₽
Шуруповерт мебельный Metabo BS 14.4 (патрон 10 мм, с набором аксессуаров)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWLE (промышленная, емкость 1,3 Ач)
11 999 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWLE (промышленная, емкость 1,3 Ач)
Мобильная Электрическая отвертка Makita TD 022 DSE для профессионального ремонта
12 009 ₽
Мобильная Электрическая отвертка Makita TD 022 DSE для профессионального ремонта
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE (шестигранный тип, 2 батарейки)
24 990 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE (шестигранный тип, 2 батарейки)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 (с насадками, регулировка)
2 890 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 (с насадками, регулировка)
Шуруповерт по металлу Bosch GSR 12V-30 (патрон 10 мм, напряжение аккумулятора 12 в)
10 800 ₽
Шуруповерт по металлу Bosch GSR 12V-30 (патрон 10 мм, напряжение аккумулятора 12 в)
Дрель-шуруповерт по металлу Интерскол ДАУ-13/18В (поставляется без АКБ)
6 199 ₽
Дрель-шуруповерт по металлу Интерскол ДАУ-13/18В (поставляется без АКБ)
Ударный шуруповерт для ремонта Bosch GSB 120-Li (быстрозажимной патрон 10 мм)
9 090 ₽
Ударный шуруповерт для ремонта Bosch GSB 120-Li (быстрозажимной патрон 10 мм)
Отвертка автомобильная электрическая Зубр ЗО-Е-3.6 Ли (емкость 1,3 Ач, вес 0,75 кг)
1 690 ₽
Отвертка автомобильная электрическая Зубр ЗО-Е-3.6 Ли (емкость 1,3 Ач, вес 0,75 кг)
Дрель для машины Deko 063-4179 (макс диаметр металла 10 мм, скоростей две)
7 191 ₽
Дрель для машины Deko 063-4179 (макс диаметр металла 10 мм, скоростей две)
Электрическая дрель-шуруповерт для мебели Makita DTD152Z (ударная, литий-ионный)
8 790 ₽
Электрическая дрель-шуруповерт для мебели Makita DTD152Z (ударная, литий-ионный)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD16FU-Li (быстрозажимной, свет)
2 090 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD16FU-Li (быстрозажимной, свет)
Садовый инструмент для саморезов Kolner KCD 16L (емкость 2 Ач, реверс, фонарь)
2 790 ₽
Садовый инструмент для саморезов Kolner KCD 16L (емкость 2 Ач, реверс, фонарь)
Отвертка электрическая Hikoki DB3DL2 (количество скоростей 2, батарей в комплекте 2)
8 009 ₽
Отвертка электрическая Hikoki DB3DL2 (количество скоростей 2, батарей в комплекте 2)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2К (профессиональная, набор)
3 990 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2К (профессиональная, набор)
Отвертка электрическая Интерскол ОА-3,6Ф (крутящий момент 5 Нм, емкость 1,3 Ач)
2 259 ₽
Отвертка электрическая Интерскол ОА-3,6Ф (крутящий момент 5 Нм, емкость 1,3 Ач)
Отвертка электрическая Интерскол ОА-3,6Ф (крутящий момент 5 Нм, вес 0,5 кг)
1 459 ₽
Отвертка электрическая Интерскол ОА-3,6Ф (крутящий момент 5 Нм, вес 0,5 кг)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 791 D2 (профессиональный, вес 1,1 кг)
23 048 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 791 D2 (профессиональный, вес 1,1 кг)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2 (ударный тип, напряжение 10,8 в)
11 847 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2 (ударный тип, напряжение 10,8 в)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453RFE (напряжение аккумулятора 18в)
16 759 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453RFE (напряжение аккумулятора 18в)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (скоростей две, быстрозажимной)
12 550 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (скоростей две, быстрозажимной)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo 602191960 (крутящий момент 110 Нм)
54 989 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo 602191960 (крутящий момент 110 Нм)
Строительная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА (электрическое питание, заряд за 1 ч)
3 090 ₽
Строительная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА (электрическое питание, заряд за 1 ч)
Дрель-шуруповерт по металлу Интерскол ДА-13/18ВК (бесщеточный, напряжение 18в)
7 430 ₽
Дрель-шуруповерт по металлу Интерскол ДА-13/18ВК (бесщеточный, напряжение 18в)
Дрель-шуруповерт по металлу Интерскол ДА-12ЭР (электронная регулировка, вес 0,96 кг)
3 360 ₽
Дрель-шуруповерт по металлу Интерскол ДА-12ЭР (электронная регулировка, вес 0,96 кг)
Дрель-шуруповерт для работы Интерскол ДА-18ЭР (крутящий момент 35 Нм)
5 400 ₽
Дрель-шуруповерт для работы Интерскол ДА-18ЭР (крутящий момент 35 Нм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 (инструмент с насадками, вес 0,96 кг)
1 461 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 (инструмент с насадками, вес 0,96 кг)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В (никель-кадмиевый акк)
8 990 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В (никель-кадмиевый акк)
Электрическая портативная дрель-шуруповерт Deko 063-4094 (комплект сверла)
3 301 ₽
Электрическая портативная дрель-шуруповерт Deko 063-4094 (комплект сверла)
Инструмент для закручивания шурупов Zitrek Green 12 (литий-ионный, вес 1,13 кг)
1 117 ₽
Инструмент для закручивания шурупов Zitrek Green 12 (литий-ионный, вес 1,13 кг)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 18/2-2L (комплект 2 акк, быстрозажимной)
5 418 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 18/2-2L (комплект 2 акк, быстрозажимной)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2 (регулировка оборотов)
13 612 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2 (регулировка оборотов)
Инструмент для заворачивания шурупов Makita DDF453SYX5 (реверс, время зарядки 1ч )
10 650 ₽
Инструмент для заворачивания шурупов Makita DDF453SYX5 (реверс, время зарядки 1ч )
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo 600079550 (быстрозажимной, заряд за 1 ч)
8 399 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo 600079550 (быстрозажимной, заряд за 1 ч)
Аккумуляторная дрель Интерскол ДА-10/12В (макс диаметр металла 10 мм, вес 0,8 кг)
5 699 ₽
Аккумуляторная дрель Интерскол ДА-10/12В (макс диаметр металла 10 мм, вес 0,8 кг)
Электрическая отвертка для дома Deko 063-4151 (крутящий момент 4 Нм, емкость 1,3 Ач)
1 197 ₽
Электрическая отвертка для дома Deko 063-4151 (крутящий момент 4 Нм, емкость 1,3 Ач)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo 600984500 (быстрозажимной тип, вес 0,9 кг)
7 999 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo 600984500 (быстрозажимной тип, вес 0,9 кг)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 114Li (скоростей 2, крутящий момент 25 Нм)
2 579 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 114Li (скоростей 2, крутящий момент 25 Нм)