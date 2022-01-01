В этой категории представлен широкий ассортимент шуруповертов с аккумулятором для строительства и ремонта дома. Основная характеристика, отличающая этот вид оборудования от гайковертов, перфораторов, отверток и винтовертов - наличие аккумулятора, что значительно повышает технические способности представленных моделей.

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