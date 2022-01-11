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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12В 600984500
5.0
1
7 999 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12В 600984500
    Арт. О00000029835
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12В 600984500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12В 600984500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12В 600984500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12В 600984500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12В 600984500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12В 600984500

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12В 600984500

      7 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029835
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		34
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      7 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12В 600984500 работает с металлом, древесиной, пластмассой и подобными материалами. Технология Ultra-M. Обеспечивается оптимальное использование энергии и сохранение продуктивности. Световая индикация. В процессе работы легко контролировать степень заряда батареи для своевременной зарядки. Встроенная подсветка. Можно работать при плохом освещении и в местах, куда падает тень. Тормоз двигателя. Мгновенная остановка вращения поможет добиться аккуратного закручивания крепежа.

        Преимущества

        • Очень короткая конструкция для универсального применения
        • Шпиндель с внутренним шестигранником для винтовертных насадок, чтобы работать без патрона
        • Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
        • Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы