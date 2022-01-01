Американские шуруповерты
Найдено: 3 товара
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- Нет в наличии1300 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Ni-MHАккумуляторов 2
- Нет в наличии1600 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Ni-MHАккумуляторов 2
- Нет в наличии1300 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 32 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
Американские шуруповерты в интернет-магазине «Бигам» по цене от 6 900 рублей до 13 105 рублей. В наличии более 4 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.