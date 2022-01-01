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Электрические пилы

Торцовочные пилы

Найдено: 122 товара
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  • Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
    16 699 ₽
    3.8
    Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
    Мощность, Вт: 1100
    Вес, кг: 9.4
    Диаметр диска, мм: 216
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60
    Число оборотов, об/мин: 5000
  • Торцовочная пила Зубр Мастер ЗПТ-255-1800 ПЛ
    20 580 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Зубр Мастер ЗПТ-255-1800 ПЛ
    Мощность, Вт: 1800
    Вес, кг: 13
    Диаметр диска, мм: 255
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Зубр ЗПТ-210-1400 Л
    8 750 ₽
    9 210 ₽
    4.5
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-210-1400 Л
    Мощность, Вт: 1300
    Вес, кг: 5.4
    Диаметр диска, мм: 210
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60
    Число оборотов, об/мин: 5500
    • -460 ₽
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Metabo KGS 254 M 602540000
    43 799 ₽
    3.9
    Торцовочная пила Metabo KGS 254 M 602540000
    Мощность, Вт: 1450
    Вес, кг: 17.5
    Диаметр диска, мм: 254
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 92
    Число оборотов, об/мин: 4500
  • Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080
    7 000 ₽
    3.6
    Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080
    Мощность, Вт: 1200
    Вес, кг: 7.8
    Диаметр диска, мм: 210
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
    6 190 ₽
    8 760 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
    Мощность, Вт: 900
    Вес, кг: 4.8
    Диаметр диска, мм: 190
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • -2 570 ₽
  • Торцовочная пила Энкор Корвет-4-430 90041
    18 000 ₽
    4.5
    Торцовочная пила Энкор Корвет-4-430 90041
    Мощность, Вт: 1800
    Вес, кг: 23
    Диаметр диска, мм: 254
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75
    Число оборотов, об/мин: 4800
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M
    31 509 ₽
    35 000 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M
    Мощность, Вт: 1800
    Вес, кг: 22.5
    Диаметр диска, мм: 305
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 105
    Число оборотов, об/мин: 3800
    • -3 491 ₽
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Jet JSMS-8L 10000831М
    27 000 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Jet JSMS-8L 10000831М
    Мощность, Вт: 1500
    Вес, кг: 16.8
    Диаметр диска, мм: 216
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 62
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
    15 650 ₽
    16 200 ₽
    4.0
    Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
    Мощность, Вт: 1800
    Вес, кг: 16.5
    Диаметр диска, мм: 255
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75
    Число оборотов, об/мин: 4800
    • -550 ₽
    • Персональная скидка
  • Торцовочная комбинированная пила Зубр Мастрер ЗПТК-210-1500
    12 689 ₽
    13 900 ₽
    5.0
    Торцовочная комбинированная пила Зубр Мастрер ЗПТК-210-1500
    Мощность, Вт: 1500
    Вес, кг: 9
    Диаметр диска, мм: 210
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 55
    Число оборотов, об/мин: 4500
    • -1 211 ₽
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Makita LH1040
    36 759 ₽
    50 390 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Makita LH1040
    Мощность, Вт: 1650
    Вес, кг: 13.7
    Диаметр диска, мм: 260
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 93
    Число оборотов, об/мин: 4800
    • -13 631 ₽
  • Торцовочная пила Deko DKMS2200-255 Laser 063-4218
    17 090 ₽
    21 720 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Deko DKMS2200-255 Laser 063-4218
    Мощность, Вт: 2200
    Вес, кг: 12.5
    Диаметр диска, мм: 255
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 72
    • -4 630 ₽
  • Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ 1079296
    17 390 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ 1079296
    Мощность, Вт: 1900
    Вес, кг: 12.63
    Диаметр диска, мм: 255
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 80
    Число оборотов, об/мин: 5000
  • Торцовочная пила Patriot MS 255 190301855
    22 990 ₽
    4.6
    Торцовочная пила Patriot MS 255 190301855
    Мощность, Вт: 1800
    Вес, кг: 13
    Диаметр диска, мм: 255
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 72
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Зубр ЗПТ-210-1600 ПЛ
    17 140 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-210-1600 ПЛ
    Мощность, Вт: 1600
    Вес, кг: 10
    Диаметр диска, мм: 210
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Вихрь ПТ-255Л 72/18/1
    11 990 ₽
    4.5
    Торцовочная пила Вихрь ПТ-255Л 72/18/1
    Мощность, Вт: 1700
    Вес, кг: 4.9
    Диаметр диска, мм: 255
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2
    7 790 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2
    Мощность, Вт: 1500
    Вес, кг: 12.63
    Диаметр диска, мм: 210
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60
    Число оборотов, об/мин: 5000
  • Торцовочная пила Makita LS1040N
    34 880 ₽
    35 320 ₽
    Торцовочная пила Makita LS1040N
    Мощность, Вт: 1650
    Вес, кг: 11
    Диаметр диска, мм: 260
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90
    Число оборотов, об/мин: 4600
    • -440 ₽
  • Торцовочная пила Jet JSMS-10L 10000826M
    39 000 ₽
    4.0
    Торцовочная пила Jet JSMS-10L 10000826M
    Мощность, Вт: 1500
    Вес, кг: 18
    Диаметр диска, мм: 254
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90
    Число оборотов, об/мин: 4500
    • Персональная скидка
  • Торцевая пила Ставр ПТ-210/1800
    16 182 ₽
    18 880 ₽
    Торцевая пила Ставр ПТ-210/1800
    Мощность, Вт: 1800
    Вес, кг: 12
    Диаметр диска, мм: 210
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 62
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • -2 698 ₽
  • Торцовочная пила Энкор Корвет 5Р 90050
    10 800 ₽
    3.6
    Торцовочная пила Энкор Корвет 5Р 90050
    Мощность, Вт: 1650
    Вес, кг: 15
    Диаметр диска, мм: 255
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75
    Число оборотов, об/мин: 5800
  • Торцевая пила Ставр ПТ-255/2000М
    16 990 ₽
    22 770 ₽
    5.0
    Торцевая пила Ставр ПТ-255/2000М
    Мощность, Вт: 2000
    Вес, кг: 17.3
    Диаметр диска, мм: 255
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 85
    Число оборотов, об/мин: 6000
    • -5 780 ₽
  • Торцовочная пила Makita LS1018LN
    50 129 ₽
    63 520 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Makita LS1018LN
    Мощность, Вт: 1430
    Вес, кг: 19.9
    Диаметр диска, мм: 260
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 91
    Число оборотов, об/мин: 4300
    • -13 391 ₽
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить торцовочные пилы в городе Ярославль по цене от 1 до 119599 рублей. В наличии более 122 наименований. Торцовочные пилы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.