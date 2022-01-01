Торцовочные пилы
Найдено: 122 товара
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- 16 699 ₽Мощность, Вт: 1100Вес, кг: 9.4Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5000
- 20 580 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 13Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 5000
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- 8 750 ₽9 210 ₽Мощность, Вт: 1300Вес, кг: 5.4Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5500
- -460 ₽
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- 43 799 ₽Мощность, Вт: 1450Вес, кг: 17.5Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 92Число оборотов, об/мин: 4500
- 7 000 ₽Мощность, Вт: 1200Вес, кг: 7.8Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5000
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- 6 190 ₽8 760 ₽Мощность, Вт: 900Вес, кг: 4.8Диаметр диска, мм: 190Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5000
- -2 570 ₽
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- 18 000 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 23Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75Число оборотов, об/мин: 4800
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- 31 509 ₽35 000 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 22.5Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 105Число оборотов, об/мин: 3800
- -3 491 ₽
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- 27 000 ₽Мощность, Вт: 1500Вес, кг: 16.8Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 62Число оборотов, об/мин: 5000
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- 15 650 ₽16 200 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 16.5Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75Число оборотов, об/мин: 4800
- -550 ₽
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- 12 689 ₽13 900 ₽Мощность, Вт: 1500Вес, кг: 9Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 55Число оборотов, об/мин: 4500
- -1 211 ₽
- Персональная скидка
- 36 759 ₽50 390 ₽Мощность, Вт: 1650Вес, кг: 13.7Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 93Число оборотов, об/мин: 4800
- -13 631 ₽
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- 17 090 ₽21 720 ₽Мощность, Вт: 2200Вес, кг: 12.5Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 72
- -4 630 ₽
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- 17 390 ₽Мощность, Вт: 1900Вес, кг: 12.63Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 80Число оборотов, об/мин: 5000
- 22 990 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 13Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 72Число оборотов, об/мин: 5000
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- 17 140 ₽Мощность, Вт: 1600Вес, кг: 10Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70Число оборотов, об/мин: 5000
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- 11 990 ₽Мощность, Вт: 1700Вес, кг: 4.9Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 5000
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- 7 790 ₽Мощность, Вт: 1500Вес, кг: 12.63Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5000
- 34 880 ₽35 320 ₽Мощность, Вт: 1650Вес, кг: 11Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 4600
- -440 ₽
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- 39 000 ₽Мощность, Вт: 1500Вес, кг: 18Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 4500
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- 16 182 ₽18 880 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 12Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 62Число оборотов, об/мин: 5000
- -2 698 ₽
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- 10 800 ₽Мощность, Вт: 1650Вес, кг: 15Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75Число оборотов, об/мин: 5800
- 16 990 ₽22 770 ₽Мощность, Вт: 2000Вес, кг: 17.3Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 85Число оборотов, об/мин: 6000
- -5 780 ₽
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- 50 129 ₽63 520 ₽Мощность, Вт: 1430Вес, кг: 19.9Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 91Число оборотов, об/мин: 4300
- -13 391 ₽
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить торцовочные пилы в городе Ярославль по цене от 1 до 119599 рублей. В наличии более 122 наименований. Торцовочные пилы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.