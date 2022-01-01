Угловые шлифовальные машины предназначены для абразивной обработки различных материалов методом шлифования, резки или зачистки деталей из дерева, металла, камня. Такая техника активно используется в плотничестве и столярных работах, в металлообработке и строительстве. Мощность агрегатов – до 2600 Вт, диаметр рабочего диска – до 230 мм.

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