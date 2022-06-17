Преимущества

Кожух для защиты оператора от пыли и искр

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Вентиляционные отверстия на корпусе редуктора для быстрого охлаждения двигателя

Дополнительная рукоятка для комфортной работы Вихрь УШМ-125/800 72/12/9

Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9 используется для отрезных работ по металлу.Машина может работать шлифовальным, полировальным или отрезным кругом, а также зачистным инструментом.Дополнительная рукоять гарантирует надежный захват и высокий контроль над инструментом во время работы.Фиксация шпинделя способствует простой смене оснастки.