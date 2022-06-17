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Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9
5.0
3
1 664 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9
    Арт. О00000013009
    5.0
    3
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9

      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9

      1 664 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013009
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      1 664 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9 используется для отрезных работ по металлу.
        Машина может работать шлифовальным, полировальным или отрезным кругом, а также зачистным инструментом.
        Дополнительная рукоять гарантирует надежный захват и высокий контроль над инструментом во время работы.
        Фиксация шпинделя способствует простой смене оснастки.

        Преимущества

        • Кожух для защиты оператора от пыли и искр
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Вентиляционные отверстия на корпусе редуктора для быстрого охлаждения двигателя
        • Дополнительная рукоятка для комфортной работы Вихрь УШМ-125/800 72/12/9