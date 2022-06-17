Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9
Арт. О00000013009
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9 используется для отрезных работ по металлу.
Машина может работать шлифовальным, полировальным или отрезным кругом, а также зачистным инструментом.
Дополнительная рукоять гарантирует надежный захват и высокий контроль над инструментом во время работы.
Фиксация шпинделя способствует простой смене оснастки.
Преимущества
- Кожух для защиты оператора от пыли и искр
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Вентиляционные отверстия на корпусе редуктора для быстрого охлаждения двигателя
- Дополнительная рукоятка для комфортной работы Вихрь УШМ-125/800 72/12/9