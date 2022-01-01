Строительная химия
119 товаров
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- 580 ₽силиконовый, красно-коричневый
- 175 ₽прозрачныйТип: реакционныйКонсистенция: гельМин. температура эксплуатации, °С: 15Макс. температура эксплуатации, °С: 25Вид тары: флакон
- 250 ₽600 мл, баллонОбъём, мл: 600Сезонность: всесезоннаяВид тары: баллон
- 580 ₽740 ₽битумный, черный
- -160 ₽
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- 300 ₽силиконовый, белый
- 35 ₽прозрачныйТип: контактныйКонсистенция: гельВид тары: тюбикВес, кг: 0.03
- 850 ₽750 мл, баллонОбъём, мл: 750Сезонность: всесезоннаяВид тары: баллон
- 588 ₽640 ₽силиконовый, прозрачный
- -52 ₽
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- 300 ₽силиконовый, прозрачный
- 580 ₽750 мл, баллонОбъём, мл: 750Сезонность: зимняяВид тары: баллон
- 1 040 ₽850 мл, баллонОбъём, мл: 850Объем пены в баллоне, л: 60Сезонность: всесезоннаяВид тары: баллонГабариты, мм: 330x65x330
- 970 ₽силиконовый, прозрачный
- 165 ₽Тип: эпоксидныйМин. температура эксплуатации, °С: -10Вес, кг: 0.055
- 300 ₽силиконовый, прозрачный
- 390 ₽0.28 л, белыйТип: реакционныйКонсистенция: пастаМин. температура эксплуатации, °С: 5Макс. температура эксплуатации, °С: 40Вид тары: картридж
- 390 ₽белыйТип: реакционныйКонсистенция: пастаМин. температура эксплуатации, °С: 0Вид тары: картриджВес, кг: 0.45
- 145 ₽прозрачныйТип: реакционныйКонсистенция: гельМин. температура эксплуатации, °С: -20Макс. температура эксплуатации, °С: 30Вид тары: тюбик
- 700 ₽750 мл, баллонОбъём, мл: 750Объем пены в баллоне, л: 0Сезонность: летоВид тары: баллон
- 520 ₽анаэробный, серый
- 550 ₽700 мл, баллонОбъём, мл: 700Сезонность: всесезоннаяВид тары: баллон
- 110 ₽прозрачныйТип: реакционныйКонсистенция: жидкостьМин. температура эксплуатации, °С: -20Макс. температура эксплуатации, °С: 30Вид тары: тюбик
- 360 ₽700 мл, баллонОбъём, мл: 700Сезонность: всесезоннаяВид тары: баллон
- 35 ₽прозрачныйТип: реакционныйКонсистенция: гельВид тары: тюбикВес, кг: 0.003
- 930 ₽850 мл, баллонОбъём, мл: 850Объем пены в баллоне, л: 65Сезонность: всесезоннаяВид тары: баллонГабариты, мм: 500x50x50
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