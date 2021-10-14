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Клей холодная сварка универсальный AVS AVK-110 A78096S, 55 гр.
5.0
1
165 ₽
Клей
    Клей холодная сварка универсальный AVS AVK-110 A78096S, 55 гр.
    Арт. О00000005309
    5.0
    1
    Клей холодная сварка универсальный AVS AVK-110 A78096S, 55 гр.

      Клей холодная сварка универсальный AVS AVK-110 A78096S, 55 гр.

      165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005309
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		160х35х90
      Мин. температура эксплуатации, °С
      		-10
      Все характеристики
      165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клей холодная сварка универсальный AVS AVK-110 A78096S, 55 гр. - используется для быстрого и надежного ремонта деталей и механических узлов, фиксации различных соединений и герметизации емкостей. Продукт подходит для восстановления утраченных фрагментов из пластика, керамики, дерева, черных и цветных металлов. Состав подходит для нанесения на влажные и замасленные поверхности при низкой температуре до -10°С (приготовление смеси необходимо в теплом помещении).

        Преимущества

        • Подходит для большинства материалов
        • Рабочий диапазон температур от -60°С до +150°С
        • Время жизнеспособности смеси 5-7 минут при +20°С
        • Смесь схватывается за 15 минут при +20°С
        • Через 1-1.5 часа соединение можно подвергать механической обработке и нагрузке