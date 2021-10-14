Преимущества

Подходит для большинства материалов

Рабочий диапазон температур от -60°С до +150°С

Время жизнеспособности смеси 5-7 минут при +20°С

Смесь схватывается за 15 минут при +20°С

Через 1-1.5 часа соединение можно подвергать механической обработке и нагрузке

Клей холодная сварка универсальный AVS AVK-110 A78096S, 55 гр. - используется для быстрого и надежного ремонта деталей и механических узлов, фиксации различных соединений и герметизации емкостей. Продукт подходит для восстановления утраченных фрагментов из пластика, керамики, дерева, черных и цветных металлов. Состав подходит для нанесения на влажные и замасленные поверхности при низкой температуре до -10°С (приготовление смеси необходимо в теплом помещении).