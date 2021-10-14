Клей холодная сварка универсальный AVS AVK-110 A78096S, 55 гр.
Арт. О00000005309
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|160х35х90
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Мин. температура эксплуатации, °С
|-10
- Клей холодная сварка универсальный AVS AVK-110 A78096S, 55 гр. - используется для быстрого и надежного ремонта деталей и механических узлов, фиксации различных соединений и герметизации емкостей. Продукт подходит для восстановления утраченных фрагментов из пластика, керамики, дерева, черных и цветных металлов. Состав подходит для нанесения на влажные и замасленные поверхности при низкой температуре до -10°С (приготовление смеси необходимо в теплом помещении).
Преимущества
- Подходит для большинства материалов
- Рабочий диапазон температур от -60°С до +150°С
- Время жизнеспособности смеси 5-7 минут при +20°С
- Смесь схватывается за 15 минут при +20°С
- Через 1-1.5 часа соединение можно подвергать механической обработке и нагрузке