Строительная техника
1542 товара
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- 45 790 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- 8 470 ₽Мощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
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- 8 990 ₽10 342 ₽
- -1 352 ₽
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- 36 510 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 3 780 ₽Количество колес: одноколеснаяДиаметр колес, мм: 400Вес, кг: 9.8
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- 20 770 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 14 590 ₽17 900 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 60
- -3 310 ₽
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- 42 374 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- 13 100 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- 17 690 ₽17 740 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- -50 ₽
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- 47 130 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 4 950 ₽Диаметр колес, мм: 380
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- 42 340 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 16 880 ₽
- 43 700 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 5 750 ₽Вал, м
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- 11 913 ₽Высота площадки, м: 0.98
- Персональная скидка
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- 12 230 ₽
В категории представлены специализированные изделия, предназначенные для профессионалов отрасли. С их помощью осуществляется контроль над расходом ресурса, формируются сложные системы трубопроводов посредством сварки и механических соединений.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить строительная техника в городе Ярославль по цене от 0 до 717643 рубля. В наличии более 1542 наименований. Строительная техника можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.