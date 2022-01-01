Тележки для мотоблоков
Найдено: 20 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 20 200 ₽металл, 2490x1320x1005 мм, 68 кгТип: тележкаШирина, мм: 1005Длина, мм: 2490Вес, кг: 68Грузоподъемность, кг: 300
- 30 800 ₽металл, 1665х1090х280 мм, 112 кгТип: тележкаВес, кг: 112Грузоподъемность, кг: 650
- 11 990 ₽металл, 220х800 мм, 28 кгТип: прицепШирина, мм: 800Вес, кг: 28Грузоподъемность, кг: 500
- 73 840 ₽сталь, 3085x1510x920 мм, 220 кгТип: прицепВес, кг: 220Грузоподъемность, кг: 500
- 23 800 ₽металл, 1005х1470х2825 мм, 80 кгШирина, мм: 1470Длина, мм: 2825Вес, кг: 80Грузоподъемность, кг: 500
- 29 990 ₽2750х1240х1098 мм, 90 кгТип: тележкаШирина, мм: 1110Длина, мм: 1330Вес, кг: 90Грузоподъемность, кг: 270
- 31 990 ₽оцинкованная сталь, 2530х1160х980 мм, 75 кгТип: прицепШирина, мм: 1090Длина, мм: 1190Вес, кг: 75Грузоподъемность, кг: 425
- 27 490 ₽металл, 830х1100х300 мм, 50 кгТип: тележкаШирина, мм: 830Длина, мм: 300Вес, кг: 50Грузоподъемность, кг: 250
- Нет в наличииметалл, 70 кгТип: тележкаШирина, мм: 1500Вес, кг: 70Грузоподъемность, кг: 750
- Нет в наличиисталь, пластик, 3000x1000x1230 мм, 85 кгТип: тележкаШирина, мм: 1000Длина, мм: 3000Вес, кг: 85Грузоподъемность, кг: 300
- Нет в наличии2700x1250x1205 мм, 110 кгТип: тележкаВес, кг: 110Грузоподъемность, кг: 150
- Нет в наличии1790x1200x420 мм, 125 кгТип: тележкаВес, кг: 125Грузоподъемность, кг: 650
- Нет в наличии2840x1550x710 ммТип: прицепГрузоподъемность, кг: 500
- Нет в наличиисталь, пластик, 1250x2650x860 ммТип: тележкаШирина, мм: 1250Длина, мм: 2650Грузоподъемность, кг: 500
- Нет в наличии1200x1050x327 мм, 93 кгТип: тележкаШирина, мм: 1050Длина, мм: 1200Вес, кг: 93Грузоподъемность, кг: 300
- Нет в наличииоцинкованная сталь, 1200x1000x270 мм, 87 кгТип: прицепВес, кг: 87Грузоподъемность, кг: 350
- Нет в наличии1790x1200x420 мм, 125 кгТип: тележкаВес, кг: 125Грузоподъемность, кг: 650
- Нет в наличии3030x1580x710 мм, 103 кгТип: тележкаВес, кг: 103Грузоподъемность, кг: 360
- Нет в наличии2520x1350x640 ммТип: прицепГрузоподъемность, кг: 290
- Нет в наличии2840x1550x640 ммТип: прицепГрузоподъемность, кг: 360
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить тележки для мотоблоков в городе Ярославль по цене от 11990 до 73840 рублей. В наличии более 20 наименований. Тележки для мотоблоков можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.