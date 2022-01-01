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Садовая техника

Шнеки

Найдено: 104 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шнеки в городе Ярославль по цене от 0 до 999999 рублей. В наличии более 104 наименований. Шнеки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Шнек Drill 300/800 для мотобуров ADA А00235
3 490 ₽
Шнек Drill 300/800 для мотобуров ADA А00235
Шнек для бензобуров по льду с двойным лезвием ECHO 507759 (8", 200 мм)
4 450 ₽
Шнек для бензобуров по льду с двойным лезвием ECHO 507759 (8", 200 мм)
Однозаходный бур для грунта HITACHI EBF-12 745406 12"
7 880 ₽
Однозаходный бур для грунта HITACHI EBF-12 745406 12"
Шнек для грунта STIHL BT-120 44046802020, 200 мм
27 395 ₽
Шнек для грунта STIHL BT-120 44046802020, 200 мм
Шнек для мотобуров ADA Drill 200/1000 A00234, 1000 мм
2 990 ₽
Шнек для мотобуров ADA Drill 200/1000 A00234, 1000 мм
Шнек для бензинового бура ADA Drill 250/800 A00287
2 990 ₽
Шнек для бензинового бура ADA Drill 250/800 A00287
Шнек для бензобура ADA Drill 400 А00311, 800 мм
6 990 ₽
Шнек для бензобура ADA Drill 400 А00311, 800 мм
Шнек для мотобура Суоми-Э 130мм для BT 45
5 390 ₽
Шнек для мотобура Суоми-Э 130мм для BT 45
Земляной шнек для мотобура CHAMPION С8053, 200мм
4 400 ₽
Земляной шнек для мотобура CHAMPION С8053, 200мм
Адаптер пружинный для бензобура ADA SPRING ADAPTER 20/20 А00366
1 490 ₽
Адаптер пружинный для бензобура ADA SPRING ADAPTER 20/20 А00366
Бур HITACHI 9006057, D=12", 300 мм
7 855 ₽
Бур HITACHI 9006057, D=12", 300 мм
Шнек для грунта ECHO 99944900190, 200x863 мм
7 685 ₽
Шнек для грунта ECHO 99944900190, 200x863 мм
Шнек для мотобура ECHO 99944900170, 100x916 мм
2 200 ₽
Шнек для мотобура ECHO 99944900170, 100x916 мм
Шнек для мотобура HITACHI 9006055, D=10", 250 мм
7 385 ₽
Шнек для мотобура HITACHI 9006055, D=10", 250 мм
Шнек для зимней рыбалки (для бурения льда) Oleo-Mac Arctic Power, 20x100 см, MTL51, 81R
9 597 ₽
Шнек для зимней рыбалки (для бурения льда) Oleo-Mac Arctic Power, 20x100 см, MTL51, 81R
Шнек для бензобуров Oleo-Mac 20*100см (MTL51,81R)OM 3751-00031A
4 769 ₽
Шнек для бензобуров Oleo-Mac 20*100см (MTL51,81R)OM 3751-00031A
Двухзаходный шнек для мерзлого и каменистого грунта ADA Frozen Ground Drill 200 A00278, 800мм
5 199 ₽
Двухзаходный шнек для мерзлого и каменистого грунта ADA Frozen Ground Drill 200 A00278, 800мм
Шнек для мото бура ELITECH 0809.010200, 100 мм
1 538 ₽
Шнек для мото бура ELITECH 0809.010200, 100 мм
Однозаходный шнек для бура ELITECH 0809.010300, 150 мм
1 950 ₽
Однозаходный шнек для бура ELITECH 0809.010300, 150 мм
Шнековый вал для грунта ELITECH 0809.010500, 250 мм
2 609 ₽
Шнековый вал для грунта ELITECH 0809.010500, 250 мм
Шнек для грунта ELITECH 0809.010400, 200 мм
2 299 ₽
Шнек для грунта ELITECH 0809.010400, 200 мм
Шнек для бурения грунта HITACHI EBF-10 745405
9 080 ₽
Шнек для бурения грунта HITACHI EBF-10 745405
Шнек для бензобуров Stihl 44046802004 (для BT-120, 40 мм)
17 650 ₽
Шнек для бензобуров Stihl 44046802004 (для BT-120, 40 мм)
Земляной шнек для мотобура Stihl 200 мм 11341 (4404 680 3055)
2 592 ₽
Земляной шнек для мотобура Stihl 200 мм 11341 (4404 680 3055)
Шнек для грунта Oleo-Mac 0280-00075A, 35x85 см, для MTL85R
6 171 ₽
Шнек для грунта Oleo-Mac 0280-00075A, 35x85 см, для MTL85R
Удлинитель шнека для мотобура ADA Extension 50
790 ₽
Удлинитель шнека для мотобура ADA Extension 50
Удлинитель шнека для мотобура ADA Extension 1000
990 ₽
Удлинитель шнека для мотобура ADA Extension 1000
Металлический шнек для льда ADA Ice Drill 150
3 990 ₽
Металлический шнек для льда ADA Ice Drill 150
Удлинитель шнеков ADA Extension 1500
1 490 ₽
Удлинитель шнеков ADA Extension 1500
Шнековый бур для грунта AG-300 HUTER
2 850 ₽
Шнековый бур для грунта AG-300 HUTER
Шнек для мотобура ADA Drill 150 А00233, 800мм
2 490 ₽
Шнек для мотобура ADA Drill 150 А00233, 800мм
Шнек по льду для мотобура CHAMPION 150 мм, С8057
4 700 ₽
Шнек по льду для мотобура CHAMPION 150 мм, С8057
Шнек для бензобура по льду CHAMPION 200мм
5 050 ₽
Шнек для бензобура по льду CHAMPION 200мм
Земляной шнек для мотобура CHAMPION 60мм, С8061
2 150 ₽
Земляной шнек для мотобура CHAMPION 60мм, С8061
Земляной шнек для мотобура CHAMPION 80мм, С8050
2 250 ₽
Земляной шнек для мотобура CHAMPION 80мм, С8050
Земляной шнек для бензобура CHAMPION 100мм, С8051
2 500 ₽
Земляной шнек для бензобура CHAMPION 100мм, С8051
Шнек для бензинового мотобура CHAMPION 150 мм, С8052
3 000 ₽
Шнек для бензинового мотобура CHAMPION 150 мм, С8052
Двухзаходный шнек для грунта CHAMPION 200мм, С8053
4 250 ₽
Двухзаходный шнек для грунта CHAMPION 200мм, С8053
Двухзаходный шнек по грунту для мотобура CHAMPION 250мм, С8062
5 150 ₽
Двухзаходный шнек по грунту для мотобура CHAMPION 250мм, С8062
Шнек для грунта CHAMPION 300мм AG364
5 550 ₽
Шнек для грунта CHAMPION 300мм AG364
Шнек для мотобуров HUTER AG-250
2 079 ₽
Шнек для мотобуров HUTER AG-250
Легкий шнек для зимней рыбалки HUTER AW-150
2 485 ₽
Легкий шнек для зимней рыбалки HUTER AW-150
Шнек для зимней рыбалки Huter AW-200
3 095 ₽
Шнек для зимней рыбалки Huter AW-200
Земляной шнек для мотобуров CHAMPION C8052, 150мм
3 100 ₽
Земляной шнек для мотобуров CHAMPION C8052, 150мм
Шнек для грунта ELITECH 0809.010900, спираль
2 599 ₽
Шнек для грунта ELITECH 0809.010900, спираль