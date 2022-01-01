Шнеки представляют собой трубу со стальной лентой с острой кромкой. Их широко применяют в быту, строительстве и производстве, для бурения отверстий в земле и при извлечении грунта. Простота конструкции бурового оборудования максимально снижает расходы. Отличаются высоким уровнем производительности, оперативностью, удобной эксплуатацией.

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