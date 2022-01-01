Шнеки
Найдено: 104 товара
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- 5 287 ₽800х255х260Длина, мм: 800Диаметр, мм: 250Посадочный диаметр, мм: 20
- Персональная скидка
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- 4 400 ₽550х200Длина, мм: 550Диаметр, мм: 200Посадочный диаметр, мм: 20
- 1 780 ₽1000х150Длина, мм: 1000Диаметр, мм: 150Посадочный диаметр, мм: 20
- 2 990 ₽800х250Длина, мм: 800Диаметр, мм: 250Посадочный диаметр, мм: 20
- 2 899 ₽Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 150B диаметр 150мм длина 800мм 742004455800х160х165Длина, мм: 800Диаметр, мм: 150Посадочный диаметр, мм: 20
- Персональная скидка
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- 4 450 ₽200х1000Длина, мм: 1000Диаметр, мм: 200Посадочный диаметр, мм: 22
- 1 490 ₽220x70x70Длина, мм: 230Диаметр, мм: 20Посадочный диаметр, мм: 20
- 2 990 ₽1000х200Длина, мм: 1000Диаметр, мм: 200Посадочный диаметр, мм: 20
- 3 800 ₽800х210х205, 600Длина, мм: 800Диаметр, мм: 200Посадочный диаметр, мм: 20
- Персональная скидка
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- 7 880 ₽880х300Длина, мм: 880Диаметр, мм: 300Посадочный диаметр, мм: 25.4
- 3 490 ₽800х300Длина, мм: 800Диаметр, мм: 300Посадочный диаметр, мм: 20
- 6 990 ₽800х400Длина, мм: 800Диаметр, мм: 400Посадочный диаметр, мм: 22
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шнеки в городе Ярославль по цене от 0 до 999999 рублей. В наличии более 104 наименований. Шнеки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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