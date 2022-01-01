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Системы полива

Поливочные шланги

Найдено: 133 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить поливочные шланги в городе Ярославль по цене от 1 до 999999 рублей. В наличии более 133 наименований. Поливочные шланги можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Шланг для воды поливочный LEO 800L32, 6 атм, 30 м
7 510 ₽
Шланг для воды поливочный LEO 800L32, 6 атм, 30 м
Шланг для полива LEO 800L25, 25 мм, 7 атм, морозостойкий
5 360 ₽
Шланг для полива LEO 800L25, 25 мм, 7 атм, морозостойкий
Шланг для капельного полива Жук 12324, на 60 растений
2 800 ₽
Шланг для капельного полива Жук 12324, на 60 растений
Шланг усиленный поливочный FEONA 003-3422, 22.5 м
2 950 ₽
Шланг усиленный поливочный FEONA 003-3422, 22.5 м
Шланг растягивающийся Quattro Elementi, 15 метров
1 290 ₽
Шланг растягивающийся Quattro Elementi, 15 метров
Садовый удлинитель шланга Джилекс «Удав» 9110, 20м
2 390 ₽
Садовый удлинитель шланга Джилекс «Удав» 9110, 20м
Поливочный шланг Акварель НФ-00000069, армированный ПВХ
1 690 ₽
Поливочный шланг Акварель НФ-00000069, армированный ПВХ
Шланг Экстра 40322, ПВХ, 3/4", 25м, морозостойкий, пищевой
3 060 ₽
Шланг Экстра 40322, ПВХ, 3/4", 25м, морозостойкий, пищевой
Шланг саморастягивающийся Brigadier 84584, 22.5 м, латунь
1 735 ₽
Шланг саморастягивающийся Brigadier 84584, 22.5 м, латунь
Система капельного полива Жук 12327 (сочащийся шланг)
6 840 ₽
Система капельного полива Жук 12327 (сочащийся шланг)
Поливочный шланг для дачи Метеор НФ-00000042, 1/2", 50 м
1 100 ₽
Поливочный шланг для дачи Метеор НФ-00000042, 1/2", 50 м
Шланг армированный Метеор, трехслойный, 3/4", 15 метров
610 ₽
Шланг армированный Метеор, трехслойный, 3/4", 15 метров