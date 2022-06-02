Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шланг напорно-всасывающий LEO 800L32 L5221, 6 атм, 30 м
5.0
2
6 759 ₽
7 510 ₽
Поливочные шланги
  • Персональная скидка
Шланг напорно-всасывающий LEO 800L32 L5221, 6 атм, 30 м
Арт. О00000002709
5.0
2
Шланг напорно-всасывающий LEO 800L32 L5221, 6 атм, 30 м

Шланг напорно-всасывающий LEO 800L32 L5221, 6 атм, 30 м

  • -751 ₽
6 759 ₽
7 510 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 7 510 ₽
Получить ещё скидку
-474 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000002709
5.0
2

Характеристики

Производитель
Leo
Тип шланга
армированный
Длина, м
30
Внутренний диаметр, мм
32
Материал
ПВХ
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -751 ₽
6 759 ₽
7 510 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 7 510 ₽
Получить ещё скидку
-474 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Купить шланг LEO 800L32 пригодится для производственных нужд: транспортировки и перекачивания питьевых продуктов, чистой воды с примесями и без. Шланг может быть полезен и в сельском хозяйстве для установки в поливочное оборудование. Отличаясь гуттаперчевостью, маловесностью и пластичностью, шланг может использоваться как в стационарных условиях, так и на открытом пространстве. Шланг не токсичен, устойчив к высокому давлению, безопасен для человека. Со временем он не приобретает изломов, не теряет свой цвет и не подвергается процессам разложения.

    Преимущества LEO 800L32:

    • Износостойкость;
    • Отсутствие изломов при длительной эксплуатации;
    • Устойчивость к температурным колебаниям;
    • Безопасность использования;
    • Экологичность;
    • Долговечность.

    Комплектация:

    • Шланг 30 метров;
    • Упаковка.