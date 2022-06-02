Шланг напорно-всасывающий LEO 800L32 L5221, 6 атм, 30 м
Арт. О00000002709
Характеристики
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Производитель
|Leo
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Тип шланга
|армированный
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Длина, м
|30
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Внутренний диаметр, мм
|32
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Материал
|ПВХ
Купить шланг LEO 800L32 пригодится для производственных нужд: транспортировки и перекачивания питьевых продуктов, чистой воды с примесями и без. Шланг может быть полезен и в сельском хозяйстве для установки в поливочное оборудование. Отличаясь гуттаперчевостью, маловесностью и пластичностью, шланг может использоваться как в стационарных условиях, так и на открытом пространстве. Шланг не токсичен, устойчив к высокому давлению, безопасен для человека. Со временем он не приобретает изломов, не теряет свой цвет и не подвергается процессам разложения.
Преимущества LEO 800L32:
- Износостойкость;
- Отсутствие изломов при длительной эксплуатации;
- Устойчивость к температурным колебаниям;
- Безопасность использования;
- Экологичность;
- Долговечность.
Комплектация:
- Шланг 30 метров;
- Упаковка.