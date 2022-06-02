Шланг напорно-всасывающий LEO 800L32 L5221, 6 атм, 30 м

Купить шланг LEO 800L32 пригодится для производственных нужд: транспортировки и перекачивания питьевых продуктов, чистой воды с примесями и без. Шланг может быть полезен и в сельском хозяйстве для установки в поливочное оборудование. Отличаясь гуттаперчевостью, маловесностью и пластичностью, шланг может использоваться как в стационарных условиях, так и на открытом пространстве. Шланг не токсичен, устойчив к высокому давлению, безопасен для человека. Со временем он не приобретает изломов, не теряет свой цвет и не подвергается процессам разложения.

Преимущества LEO 800L32:

Износостойкость;

Отсутствие изломов при длительной эксплуатации;

Устойчивость к температурным колебаниям;

Безопасность использования;

Экологичность;

Долговечность.

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