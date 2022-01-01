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Системы полива – инженерно-технические комплексы, с помощью которых осуществляется орошение территории. К ним относятся поливочные шланги, фитинги, дождеватели, соединители и другие комплектующие. С их помощью создаются надежные и функциональные системы полива для земельного участка.

Системы полива – инженерно-технические комплексы, с помощью которых осуществляется орошение территории. К ним относятся поливочные шланги, фитинги, дождеватели, соединители и другие комплектующие. С их помощью создаются надежные и функциональные системы полива для земельного участка.