Поливочный шланг Акварель НФ-00000069, 3/4", 25 м
Арт. О00000029595
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип шланга
|армированный
|
Диаметр, дюйм
|3/4
- Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью шланг «Акварель» предназначен для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Внутренний слой ПВХ непрозрачный, черный, защищает от проникновения солнечных лучей и препятствует образованию водорослей внутри тела шланга. Наружный ПВХ слой непрозрачный, окрашенный, имеет продольную цветную полосу, а так же специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, истирание. Между внутренним и наружным ПВХ слоями проложен высокопрочный плетеный корд из высокопрочной синтетической нити. Благодаря повышенным качественным показателям этот вид шланга имеет более высокие эксплуатационные характеристики (не заламывается и не перегибается).
Преимущества
- Внутренний слой ПВХ непрозрачный, черный, защищает от проникновения солнечных лучей и препятствует образованию водорослей внутри тела шланга
- Наружный ПВХ слой непрозрачный, окрашенный, имеет продольную цветную полосу, а так же специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, истирание
- Между внутренним и наружным ПВХ слоями проложен высокопрочный плетеный корд из высокопрочной синтетической нити
- Благодаря повышенным качественным показателям этот вид шланга имеет более высокие эксплуатационные характеристики (не заламывается и не перегибается)
- Защита от ультрафиолета