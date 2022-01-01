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Поливочные шланги

Шланги поливочные прозрачные

Найдено: 4 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шланги поливочные прозрачные в городе Ярославль по цене от 1600 до 3060 рублей. В наличии более 4 наименований. Шланги поливочные прозрачные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Шланг армированный нитью Belamos ORANGE, 3/4", 25 м
2 786 ₽
Шланг армированный нитью Belamos ORANGE, 3/4", 25 м
Кислородный рукав ГОСТ 9356-75, 12 мм, бухта 50 м
110 ₽
Кислородный рукав ГОСТ 9356-75, 12 мм, бухта 50 м
Трехслойный шланг для полива Gardena Flex 18053-2000000
5 430 ₽
Трехслойный шланг для полива Gardena Flex 18053-2000000
Удлинитель шланга Джилекс «Удав» 9110
2 390 ₽
Удлинитель шланга Джилекс «Удав» 9110
Поливочный прозрачный шланг Дачник Силикон 40493
1 678 ₽
Поливочный прозрачный шланг Дачник Силикон 40493
Силиконовый прозрачный шланг ЭКСТРА, 1/2", 25 метров
1 600 ₽
Силиконовый прозрачный шланг ЭКСТРА, 1/2", 25 метров
Шланг прозрачный Экстра 40322, ПВХ, 3/4", 25м
3 060 ₽
Шланг прозрачный Экстра 40322, ПВХ, 3/4", 25м
Шланг прозрачный спиралью Пахарь 006N 8000404
2 500 ₽
Шланг прозрачный спиралью Пахарь 006N 8000404