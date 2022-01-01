Интернет-магазин “Бигам” предлагает широкий выбор прозрачных шлангов для полива. Они будут полезны для полива растений в теплицах, на дачах, в садах, парках, возле частных домов. Гибкие шланги обладают высокой стойкостью на изгиб. Модели, представленные в разделе подходят для поливочных систем с давлением от 5 до 8 бар.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шланги поливочные прозрачные в городе Ярославль по цене от 1600 до 3060 рублей. В наличии более 4 наименований. Шланги поливочные прозрачные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.