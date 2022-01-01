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1401 товар
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- 1 580 ₽Диаметр лески: 3 ммКрепление: 3/8”-24 RH
- 22 140 ₽27 830 ₽Тип двигателя: бензиновыйТактность: 4-х тактныйДиаметр вала, мм: 25Мощность, л.с.: 15Объем двигателя, см³: 420
- -5 690 ₽
- Персональная скидка
- 11 180 ₽Тип двигателя: бензиновыйДиаметр вала, мм: 19Мощность, л.с.: 7Ёмкость топливного бака, л: 3.6Объем двигателя, см³: 212
- Персональная скидка
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- 9 620 ₽Тип двигателя: бензиновыйДиаметр вала, мм: 20Мощность, л.с.: 6.5Ёмкость топливного бака, л: 3.6Объем двигателя, см³: 196
- Персональная скидка
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- -210 ₽
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- 10 395 ₽10 400 ₽Тип двигателя: бензиновыйДиаметр вала, мм: 20Мощность, л.с.: 6.5Ёмкость топливного бака, л: 3.6Объем двигателя, см³: 196
- -5 ₽
- Персональная скидка
- 25 110 ₽26 000 ₽Тип двигателя: бензиновыйТактность: 4-х тактныйДиаметр вала, мм: 25Мощность, л.с.: 15Объем двигателя, см³: 420
- -890 ₽
- Персональная скидка
- 19 440 ₽Тип двигателя: бензиновыйТактность: 4-х тактныйДиаметр вала, мм: 25Мощность, л.с.: 9Объем двигателя, см³: 270
- Персональная скидка
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- 610 ₽Диаметр лески: 3.3 ммКрепление: M10х1,25 LH
- 2 366 ₽Диаметр лески: 2.4 ммКрепление: M10х1,25 LH
- 10 530 ₽Тип двигателя: бензиновыйДиаметр вала, мм: 19Мощность, л.с.: 7Ёмкость топливного бака, л: 3.6Объем двигателя, см³: 212
- 1 809 ₽Диаметр лески: 2.4 ммКрепление: М8х1,25 RH
- 800 ₽940 ₽Диаметр лески: 3 ммКрепление: под гайку (универсальное)
- -140 ₽
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- 770 ₽Диаметр лески: 2.4 ммКрепление: M10х1,25 LH
- Персональная скидка
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- 1 820 ₽Диаметр лески: 3 ммКрепление: под гайку (универсальное)
- 2 679 ₽Диаметр лески: 2.7 ммКрепление: M10х1,25 LH
- 455 ₽Крепление: M10х1 LH
- 480 ₽530 ₽Диаметр лески: 3 ммКрепление: M10х1,25 LH
- -50 ₽
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Эффективное использование садового оборудования невозможно без периодической замены расходных элементов и вспомогательных аксессуаров. Мы предлагаем приобрести запчасти для триммеров, цепных пил, моек высокого давления и прочей техники.
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