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Масла - тип моторной смазки, который применяется для обработки деталей или изготовления топливной смеси. По составу бывают синтетические, полусинтетические или минеральные. Выделяют моторные масла, жидкости для трансмиссии, компрессоров, пил и цепей. В наличии масла для автомобилей и садовой техники.

Масла - тип моторной смазки, который применяется для обработки деталей или изготовления топливной смеси. По составу бывают синтетические, полусинтетические или минеральные. Выделяют моторные масла, жидкости для трансмиссии, компрессоров, пил и цепей. В наличии масла для автомобилей и садовой техники.